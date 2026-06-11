VisaとOpenAIがAIエージェントによるVisa決済を導入

VisaとOpenAIは、AIエージェントによるVisa決済を導入することで、開発者や加盟店にVisa決済を簡単に受け付けられるようになる。VisaはOpenAIとともに、決済ネットワーク、トークン化、リスク管理の各機能を提供し、取引の安全性を支える。Visaの最高プロダクト・戦略責任者であるJack Forestell氏は「AIはインターネットやモバイルがもたらした以上にコマースを大きく変える。AIエージェントが経済の能動的な参加者となる中で、Visaの役割は取引が信頼でき、安全で、シームレスであることを保証することだ」と述べた。

Visa の決済機能はOpenAIの各種サービスに統合され、開発者や加盟店は AIエージェント が開始する Visa 決済を簡単に受け付けられるようになる。 Visa はOpenAIとともに、 決済ネットワーク 、 トークン化 、 リスク管理 の各機能を提供し、取引の安全性を支える。

エージェントによる取引は、利用限度額や加盟店カテゴリー、承認の要否など、ユーザーが明確に定めた権限と制御の範囲内で実行される。 決済にはトークン化されたVisaクレデンシャル（決済認証情報）を使用し、リアルタイムの承認処理と不正監視を組み合わせることで、消費者保護と高いセキュリティを維持するという。 今回の提携は、安全な決済機能を新たなデジタル環境に広げるVisaの「Visa Intelligent Commerce」構想の一環。

両社は決済にとどまらず、OpenAIの「Codex」を活用した開発者向け体験や、より自動化された対話型ワークフローなど、企業向け用途も共同で検討する。 Visaの最高プロダクト・戦略責任者であるJack Forestell氏は「AIはインターネットやモバイルがもたらした以上にコマースを大きく変える。 AIエージェントが経済の能動的な参加者となる中で、Visaの役割は取引が信頼でき、安全で、シームレスであることを保証することだ」と述べた。

OpenAIのコマース担当パートナーシップ責任者であるMarco Mahrus氏は「購入や支払いからより複雑な取引まで、お金が関わるタスクでエージェントの役割はますます重要になる。 安全で透明性が高く、ユーザーが制御できるエージェント取引のインフラを構築していく」とコメントしている





cnet_japan / 🏆 100. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Visa Openai AI AIエージェント Visa決済 決済ネットワーク トークン化 リスク管理 消費者保護 セキュリティ Visa Intelligent Commerce Codex 開発者向け体験 自動化された対話型ワークフロー 企業向け用途

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LGエレクトロニクス、新型有機ELテレビ3シリーズを発表 最高峰の画質とゲーム性能を両立LGエレクトロニクスは、4K有機ELテレビの新シリーズ「LG OLED evo AI W6」「LG OLED evo AI G6」「LG OLED evo AI C6」の計10モデルを発売する。Hyper Radiant Colorテクノロジーやα11 AI Processor 4K Gen3を搭載し、輝度・黒表現・色再現を大幅に向上。超薄型ワイヤレスモデルやゲーム向け高リフレッシュレート対応など、幅広いユーザーニーズに対応する。

Read more »

Tripo AI、シリーズA+およびA++ラウンドで総額約2億ドルを調達 AI 3D・ワールドモデル開発を加速CHINADEAのプレスリリース（2026年6月9日 18時15分）Tripo AI、シリーズA+およびA++ラウンドで総額約2億ドルを調達 AI 3D・ワールドモデル開発を加速

Read more »

禁止か、野放しか 二者択一だったMCPでガバナンスを実現する「AI MONBAN」2026年6月9日、サイバーセキュリティクラウドはAIセキュリティ領域での事業展開についての説明会を開催。子会社のDataSignと連携することで、AIエージェントの利用を統制する新サービス「AI MONBAN」の提供を開始するとともに、調査会社ガートナーの提唱する「AI TRiSM」に対応した基盤の提供を実現するサービスや体制を拡充した。

Read more »

Tripo AI、シリーズA+およびA++ラウンドで総額約2億ドルを調達 AI 3D・ワールドモデル開発を加速Holymolly Limitedのプレスリリース（2026年6月10日 13時44分）Tripo AI、シリーズA+およびA++ラウンドで総額約2億ドルを調達 AI 3D・ワールドモデル開発を加速

Read more »

アナログ・テック、Axelera AI Metis(R) AIPU搭載のコンパクトAI PC「AIR-AD-AI-001」を発売 ― 214 TOPSのAI推論を省スペース筐体でアナログ・テック、Axelera AI Metis(R) AIPU搭載のコンパクトAI PC「AIR-AD-AI-001」を発売 ― 214 TOPSのAI推論を省スペース筐体で

Read more »

ComfyUIがOpenAI・Anthropic・Google・MoonshotのAIを競わせてプルリクをレビューする仕組みを公開コンテンツ生成AIアプリ「ComfyUI」の開発チームが、4つのAIモデルを使ってプルリクエストをレビューする仕組み「Cursor Review」を公開し、解説記事が公式ブログに掲載されました。OpenAI、Anthropic、Google、Moonshotのモデルに同じプルリクエスト(PR)を別々の観点からチェックさせ、最後に1つの判定モデルが結果を整理してGitHub上にレビューを投稿すると述べられています。

Read more »