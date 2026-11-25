次の移籍市場が近づくと、VfBシュトゥットガルトでは再び主力流出の憶測が相次ぐ。移籍収入が必要な理由と、クラブが陥るジレンマを探る。

それでも監査役会は数年前から高揚感に歯止めをかけ、常に財政に目を光らせてきた。 もちろん、少なくともドイツでは、どのクラブにとっても経営面は重要だ。 だがVfBでは、上層部が求める移籍収入を得るため、主力の退団が取り沙汰されることが、もはや小さな恒例行事のようになっている。

昨夏もそうだったし、冬の移籍市場が開くまでの数週間もそうだ。 これはウリ・ヘーネスも気づいている状況だ。 まずVfBは、2025年度に堅調な財務実績を残したにもかかわらず、インフラ事業のための資金を必要としている。 収入は2024年度より8000万ユーロ以上、利益は約700万ユーロ増えた。

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すでに8月には、メルセデス通りにあるクラブ事務所を全面改修し、場合によっては建て替える計画が明らかになっていた。 アレクサンダー・ヴェーアレ取締役会長は会員総会で、カール・ベンツ・センターの購入も目指すと発表した。 建物はMHPアリーナとポルシェ・アリーナの間に位置する。 敷地には2万平方メートルの利用可能なスペースがあり、VfBは現在、マーケティング部門やファンショップ、育成アカデミーなどのために施設を借りている。

VfBの博物館も計画中だ。3800万ユーロに含まれるチェマ・アンドレスの移籍金約2200万～2300万ユーロからは、再売却時の分配条項によりレアル・マドリーが多額を受け取った。 正確な金額は公表されておらず、報道によって大きく異なる。 半額の1100万ユーロとするものもあれば、700万ユーロとするものもある。 さらに、この移籍には現在、クラブ内部でも疑問の声が上がっているという。

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移籍市場が閉まる直前だったため、代役を獲得できなかったからだ。 』の情報によれば、3年間で1億500万ユーロから1億6300万ユーロに膨らんだ。 高額な新加入選手の獲得や主力の契約延長によって、給与費用は大幅に増えている。 その一人が主将デニズ・ウンダフで、年俸550万ユーロにボーナスと契約金が加わり、クラブ史上最高給の選手となった。

遅くとも来季に向けては、次に誰を給与ランキングの上位へ引き上げるべきかという問題も生じる。 その1年後には、チームが大幅に入れ替わる恐れがあるからだ。 契約満了を迎えるのは実に15件（！ ）。

マクシミリアン・ミッテルシュテット、ジェフ・シャボ、クリス・フューリッヒ、ヨシャ・ヴァグノマンといった現在の主力に加え、シュティラー、デミロヴィッチ、ヘンドリクスも含まれる。 若手ヤニク・シュパルトの契約も切れる。 つまり夏までに、おおむね結論を出さなければならない。 その夏が、選手たちから再び移籍金を得る最後の機会となる。

さもなければ、移籍金なしの退団が相次ぐ恐れがある。 ファビアン・ヴォールゲムートとクリスティアン・ゲントナーを中心とする強化部門にとって、まさに途方もない難題だ。 例えばヘンドリクスとは、すでにしばらく交渉を続けている。 しかし25歳の同選手は、大幅な昇給に加え、契約解除条項も求めているとされる。

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一方、監査役会の大半は今後、そうした条項を認めたくないようだ。 最近の経験があまりに苦いものだったためである。 この条項により、ヴァルデマール・アントンは2250万ユーロ、セール・ギラシは1850万ユーロという比較的安い移籍金で、ともにドルトムントへ移った。 伊藤洋輝は2350万ユーロでバイエルン・ミュンヘンに加入した。

現チームで同様の退団オプションを持つのは、シュティラー（3700万ユーロ）とエル・ハヌス（7500万ユーロ）の2人だけだ。 『ヴォルテマーデの退団後にも、ヘーネスは明らかに不満を募らせながら補強計画を公然と批判し、すぐに選手の獲得を求めていた。

「もちろん財政上の事情はある」と述べ、「緊張関係」が生じるのも「普通」だと認めた。 それでも「だが、競技面の責任を負うのは監督だ」と語っている。 その考えが今も変わっていないのは当然だ。 火種はくすぶっている。

しかも前述の理由から、シーズン終了後には移籍収支の問題が再び浮上する。 さらに、新たな年に再びチャンピオンズリーグ出場権を獲得できれば、これから始まる、あるいは進行中のヘンドリクスらとの契約交渉でも立場が強まる。 ただし、今季は滑り出しに波があり、出場権獲得は決して確実ではない。 もっとも、10試合を終えた段階で見通しを語るのは、まだ少し早い。