『スカル アンド ボーンズ』のある購入者が2025年8月に、同社に対して訴訟を提起していたことが注目を集めている。

ズ』のある購入者が2025年8月に、同社に対して訴訟を提起していた。 原告は数ある請求項の中で、同社CEOが本作を「AAAA級ゲーム」と表現していた点を“消費者の誤解を招きうる違法な宣伝”だと主張。

訴訟は原告によって今年9月に取り下げられているものの、今になって注目を集めているようだ。 『スカル アンド ボーンズ』は、海賊となって広大な海を冒険するオープンワールド海戦ゲームだ。 ソロプレイおよび最大3人でのオンライン協力プレイに対応。 アフリカから東インドまでに広がる海を舞台とし、プレイヤーは各地にいる勢力などとの契約にて熾烈な海戦などに挑み、海賊としての悪名を高めていく。

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また、海賊船のカスタマイズ要素や、財宝を巡ってほかのプレイヤーと競うPvP要素も用意される。 本作は2017年に発表され、『アサシン クリード』シリーズの海戦ゲームプレイなどを手がけた実績をもつUbisoft Singaporeが中心となって開発。 当初は2019年のリリースが計画されていたものの、何度も発売延期が繰り返されてきた。2024年2月についに発売を迎えた。 また訴状ではそのほかにもさまざまな請求項が挙げられ、総額で少なくとも1095万ドル（約17億5000万円）におよぶ損害賠償請求がおこなわれていた。