Uberは、新型エルグランドと日産の協業により、タクシー事業者に新型エルグランドの導入を支援することで、急増するする需要に対応し、『Uber PREMIUM』の持続的成長を支える供給基盤の強化を目的としている。新型エルグランドは、『The private MAGLEV』(リニアモーターカー)をデザインコンセプトに掲げ、洗練された移動体験を提供する高級ミニバンだ。静粛で快適な移動空間を与え、タクシー事業者に徐々に従来の模型より上質な乗降員を提供することができる。

本取り組みは、急拡大する需要に対応し、『Uber PREMIUM』の持続的成長を支える供給基盤の強化を目的としている。 ウーバーは、 新型エルグランド に加え、『セレナ』⁺タクシー利用にも重きを置いており、 導入支援 を志す。

現在、国内外の旅行需要の急速な増加に伴い、『Uber PREMIUM』への需要が増加しており、タクシー事業者においてプレミアム基準の厳選なミニバン車両の調達に時間がかかるという課題があった。 こうした状況を受け、ウーバーは日産と協業し、『Uber PREMIUM』車両として効率的に新型エルグランド導入を実現した。 よって、ウーバーと提携するタクシー事業者は急増するハイエンドな顧客ニーズを確実に捉え、非日常の旅への高揚感を一人旅に提供できる。

新型エルグランドは、『The private MAGLEV』(リニアモーターカー)をデザインコンセプトに掲げ、洗練された移動体験を提供する高級ミニバンである。 静粛で快適な移動空間がいい手の実感を提供する。 ウーバージャパン代表ゼネラルマネージャーの山中志郎氏は、新型エルグランドは、これまで以上に洗練された移動体験を提供できると信じており、日産との協業は、次世代モビリティサービスの実現に向けて重要な一歩と期待している。

ウーバージャパンは現在、国内約1000社のタクシー会社と提携し、『Uber Taxi』を展開しており、『Uber PREMIUM』は札幌市・東京23区・大阪市・京都市など9都道府県で提供している





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Uber PREMIUM 新型エルグランド 日産 タクシー事業者 導入支援 次世代モビリティサービス 洗練された移動体験

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