Uber、Nuro、Lucidが、車内に安全要員を乗せない自動運転タクシーの公道試験を米カリフォルニア州で始めた。一般客がUberアプリから予約できるサービスは、2027年第1四半期に始める計画だ。

3社は次の段階として、「近いうちに」安全要員のいない車両に従業員を乗せる試験を始めるという。2027年第1四半期にサンフランシスコ・ベイエリアで商用サービスを開始し、同年中にヒューストンにも展開する計画だ。

Lucidは商用サービス開始時に使う車両を専用に設計しており、その第1陣の製造を「数週間以内に」始める。 Uberは今後数年で、自動運転システム「Nuro Driver」を搭載したLucid製の車両約3万5000台を「数十」の都市に導入する計画だ。 Uberで自動運転モビリティー事業を世界規模で統括するSamarth Kejriwal氏は、発表の中でこう述べた。

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「運転席から安全要員を外すことは、Nuro、Lucidとの提携における重要な節目だ。3社が共通のロードマップの実行に力を注いできた証しでもある。 今後数カ月のうちに、安全要員なしで初めて乗客を運ぶ予定だ。 その準備にあたり、3社で緊密に連携して運行体制やインフラ、車内での体験を改善し、より安全で快適な移動を実現する」 この提携は、Uberが自動運転車関連企業と結んでいる数十件の提携の1つにすぎない。 同社はWaymo、Zoox、Avride、Wayve、May Mobilityなどとも協業している。

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自動運転車に不安を感じる人は多いが、すでにスマートフォンに入っている可能性の高いアプリで無人運転の車両を選べるようになれば、試しに乗ってみる人が増えるかもしれない。 Lucid Gravityのロボタクシーには乗客が最大6人乗れる。 WaymoやZooxの車両は最大4人だ。 足元は広く、車両後部には荷物を積むスペースも十分にある。

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