Uber Japan、日産とのパートナーシップで「Uber プレミアム」の新型「エルグランド」導入支援を開始

Uber Japanは、日産自動車とのパートナーシップに基づき、「Uber プレミアム」を提供するタクシー事業者に対して、日産が今夏に発売を予定しているプレミアムミニバン新型「エルグランド」の導入支援を開始すると発表した。
Uber Japan は、 日産自動車 との パートナーシップ に基づき、「 Uber プレミアム 」を提供する タクシー事業者 に対して、日産が今夏に発売を予定しているプレミアムミニバン新型「 エルグランド 」の 導入支援 を開始すると発表した。
Uberは、新型「エルグランド」に加え、先行して導入を開始している日産「セレナ」なども含め、タクシー事業者による車両導入を支援していく。 Uber Japanによると、国内外の旅行需要が急速に増加していることを背景に、「Uber プレミアム」への需要も高まっているという。 一方で、タクシー事業者にとっては、プレミアムの基準を満たす上質なミニバン車両の調達に時間がかかるという課題があった。 そこでUberは日産と協業し、タクシー事業者が新型「エルグランド」をUber プレミアム車両として効率的に導入できる枠組みを構築した。
これにより、Uberと提携するタクシー事業者は、高まるハイエンドな顧客ニーズへの対応を進めやすくなるとしている。 新たにUber プレミアムのラインナップに加わる新型「エルグランド」は、「The private MAGLEV（リニアモーターカー）」をデザインコンセプトに掲げる高級ミニバン。 非日常の旅へ出かける高揚感を提供するモデルとしている。
Uberと日産、次世代モビリティサービスも見据える Uber Japan代表 ゼネラルマネージャーの山中志郎氏は、今回の日産との取り組みについて、Uber プレミアムの供給基盤を強化し、成長を支える重要な取り組みだと説明している。 また、新型「エルグランド」により、これまで以上に洗練された移動体験を提供できるとの考えを示した。 なお、Uber Japanは国内約1000社のタクシー会社と提携し、47都道府県でタクシーの配車が可能な「Uber Taxi」を展開している。
また、札幌市、東京23区、大阪市、京都市など9都道府県では、プレミアムなハイヤー車両や最大5名乗りのワゴンを配車できる「Uber プレミアム」も提供している
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