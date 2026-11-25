Uberが10歳から12歳の子ども専用の配車サービス「Uber Kids」の試験運用を開始しました。学校や習い事などの送り迎えなどを代替することが期待されています。

Uber Kids: Safe Transportation for Kids Uber Kidsは2026年11月19日からテキサス州オースティン、テネシー州ナッシュビル、ウィスコンシン州マディソンの一部の地域で試験導入を開始したサービスで、保護者が10歳から12歳の子どものために配車を予約し、子どもだけで乗車できるようにするものです。

乗降時には保護者もしくはアプリで登録した大人が同伴する必要があります。 Uberによると、Uber Kidsのドライバーは必ず身元調査済みで評価の高いドライバーとなっており、ドライバーはUber Kidsの利用資格を得るために追加の要件を満たす必要があるとのこと。 また、乗車はすべて登録済みの保護者がリクエストする必要があり、安全機能が組み込まれているため、安心して利用できるようになっているそうです。 Uber Kidsでは、乗車した子どもをリアルタイムで確認できるライブストリーミング機能も搭載。

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乗車中の音声と動画は暗号化された状態で保存され、安全上の問題が報告された場合にのみ確認されます。 それ以外の場合は14日後に削除されます。 Uber Kidsでは保護者同伴のほか、子どもだけで乗り込むことも可能ですが、配車や目的地の設定・変更は保護者のみが可能です。