UZU広告が便利！(U)友紹介クーポン機能で、さらに簡単にPRできるようになった！

UZU広告では、インフルエンサーのランクに応じて基本料金が変動する仕組みを採用しています。それにより、事業者はbudgetや目的に合わせて依頼内容を検討しやすくなります。特に、リール投稿（動画）については、8,250円（税込）から外国人インフルエンサーにPRを依頼することが可能です。開発者が、事業者の皆さまを困らせることなく、また、事業者の皆さまから「無料で紹介したことのある方がおらず、そのほうを使ってほしい。」といった声が来ていることから、この機能を作成いたしました。友達紹介クーポン機能は、簡単にPRできるようになったことで、より安心してサービスを利用できるきっかけを提供するものです。紹介された事業者は、クーポンを活用して初回の負担を抑えながらPRに取り組むことができ、紹介した事業者も今後の施策に利用できる特典を受け取ることができます。UZU広告を良いと思ってくださった方、自分の知り合いの店舗にも紹介したい、そのような声が来ていることから、この機能を作成いたしました。この機能を通じて、よりスムーズな自然な紹介の流れを再現でき、オンライン広告の世界に開放されることは、アピールの材料として、さらにサービスを広めることが期待できます。連絡や情報交換が初めての方には、この機能も提供することで、より迅速に対応できる可能性もあります。すぐに使ってみてください！

また、UZU広告では、インフルエンサーのランクに応じて基本料金が変動する仕組みを採用しています。 フィード投稿（画像）とリール投稿（動画）それぞれの金額をランクごとに明確に表示することで、事業者はbudgetや目的に合わせて依頼内容を検討しやすくなります。

特に、リール投稿（動画）については、8,250円（税込）から外国人インフルエンサーにPRを依頼することが可能です。 これにより、初めてインフルエンサーPRに取り組む事業者でも、比較的始めやすい価格帯から施策を試すことができます。 今回の友達紹介クーポン機能は、こうした始めやすさに加えて、実際にUZU広告を利用した事業者からの紹介を通じて、より安心してサービスを利用できるきっかけを提供するものです。

紹介された事業者はクーポンを活用して初回の負担を抑えながらPRに取り組むことができ、紹介した事業者も今後の施策に利用できる特典を受け取ることができます。 UZU広告はこれまで、インフルエンサーの皆さまと事業者の皆さまが、より簡単に、安心してつながれるサービスを目指して運営してきました。 サービスを続ける中で、事業者の皆さまからアナログ設定にも紹介したい、同じエリアの事業者にも使ってほしいといった声をいただく機会が増えてきました。

私たちにとって、実際にUZU広告を使ってくださった事業者の方が、周囲の方に紹介したいと思ってくださることは、とても嬉しいことです。 今回の友達紹介クーポン機能は、そのような自然な紹介の流れを、より使いやすい形にするためのアップデートです。 紹介された事業者にとっては、通常よりも始めやすい条件でインフルエンサーPRを試すことができます。 紹介した事業者にとっても、今後のPR施策に使える5,500円割引クーポンを3枚受け取ることができます…





PRTIMES_BIZ / 🏆 115. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

UZU Advertiser Friends Introduction Function Introduction Function UZU Key Advertiser Influencer PR Infuser PR Easy To Use UZU Key Introduction Function UZU Key Introduction Coupon Function UZU Key Coupon Function UZU Key Coupon UZU Key Coupon With Friends UZU Key Coupon With Friends Service

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ステマ規制を4人に1人は知らない。「本人の言葉で体験を元に語る」のがポイント「＃PR」表記ありのソーシャルメディア上のどんな投稿に興味を持つか聞いたところ、「＃PR」がついていても、やはり「本人の言葉で語られている」「実際の体験に基づいた内容になっている」の重要度が高い結果となった。

Read more »

i-nest capitalがオンラインでマーダーミステリーが楽しめるアプリ「UZU」を提供する「株式会社Sally」へ投資i-nest capitalがオンラインでマーダーミステリーが楽しめるアプリ「UZU」を提供する「株式会社Sally」へ投資 i-nest capital株式会社のプレスリリース

Read more »

PR TIMES、北海道日本ハムファイターズオフィシャルスポンサーに就任プレスリリース配信サービス「PR TIMES」などを運営する株式会社 PR TIMESは、2024年の北海道日本ハムファイターズのオフィシャルスポンサーに就任。球団本拠地エスコンフィールドHOKKAIDOのスペシャルシート「バッターズアイラウンジ by PR TIMES」を提供し、地元事業者向けの広報PRセミナーと試合観戦をセットで開催する特別イベントに招待いたします。

Read more »

マダミスアプリ「ウズ」にて、グループSNEが新レーベル「SNE-UZU オリジナル」「SNE-UZU ライト」を独占展開！マダミスアプリ「ウズ」にて、グループSNEが新レーベル「SNE-UZU オリジナル」「SNE-UZU ライト」を独占展開！ 株式会社Sallyのプレスリリース

Read more »

マダミスアプリ「ウズ」にて、グループSNEが新レーベル「SNE-UZU オリジナル」「SNE-UZU ライト」を独占展開！マダミスアプリ「ウズ」にて、グループSNEが新レーベル「SNE-UZU オリジナル」「SNE-UZU ライト」を独占展開！

Read more »

PR TIMESにサイバー攻撃 個人情報など漏えいの可能性は？：最大90万件PR TIMESは、自社が運営するプレスリリースの掲載プラットフォーム「PR TIMES」で、サイバー攻撃による不正アクセスにより最大で約90万の個人情報が漏えいした可能性があると発表した。

Read more »