米通商代表部（USTR）は日本や中国、EUを含む14カ国を対象に新関税を発動する計画を発表した。過剰生産能力を理由とし、日本への適用税率は最大15％に制限される見込みで、来年1月以降の措置となる。

米通商代表部 （ USTR ）は25日、日本、中国、 欧州連合 （EU）など14カ国・地域を対象とした新たな関税措置を発表した。この措置は、各国の 過剰生産能力 が米国企業の競争力を損なっていると米国側が主張していることを根拠としている。 USTR のグリア代表は、この新しい関税が既存の貿易合意に基づき定められた関税率を上限とすると説明し、既存の関税の上にさらに重なるものではないと強調した。

日本向け税率は最大15％に制限される

日本からの輸入品に対しては、特例措置が講じられることとなった。USTRの発表によると、日本からの輸入品にかかる新関税は、現行の水準を上限として最大15％までとなる見込みだ。これは中国など他の国々との間で検討されている税率よりも抑えられた措置であり、日米間の貿易関係における特別な配慮が反映されたものと見られる。グリア代表は、この上限が貿易合意で定められた基準に従っている点を繰り返して説明している。

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中国への適用と貿易休戦協議の行方

一方、中国からの輸入品に対しては最大20％の関税課税を検討している。ただし、この税率は来年1月上旬を期限として行われている中国との「貿易休戦」継続協議の成果にかかっている。協議が妥結に至らない場合、USTRは関税率を最大40％に引き上げる可能性を示唆している。このように、中国に対しては他国よりも厳格なアプローチを取っており、経済的圧力をかけて交渉を有利に進める戦略がうかがえる。

通商法301条に基づく法的根拠

今回の関税措置は、米通商法301条を法的根拠として発動される予定である。USTRは、貿易相手国の過剰生産能力が米国企業に不利な競争環境を強いていると主張し、この条項に基づいて調査と措置を進めてきた。昨年春にほぼ全ての国・地域に発動されていた「相互関税」は、今年2月に連邦最高裁から違法判決を受け失効していた。米国政権は高関税を維持するため、改めて過剰生産を理由とした新しい調査手法を構築しようとしている。

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政治的背景と選挙敗因との関連性

トランプ大統領と与党・共和党は、今月3日に実施された中間選挙で大きな敗北を喫した。メディアの分析によると、原油高や関税措置に伴う物価上昇が、有権者の不満を買い敗因の一つとなったと指摘されている。この政治的な苦戦にもかかわらず、USTRが今回新しい関税の枠組みを公開したことは、トランプ政権が高関税政策を継続する姿勢を鮮明にしたものと見なせる。選挙後の政治的風向きが変わっても、貿易政策における保護主義的な方向性は維持される可能性が高い。

公聴会の日程と関税発動のスケジュール

新関税の実施に伴い、USTRは来年1月下旬に関税に関する公聴会を開催する予定であると発表した。この公聴会は、関税の必要性や影響について意見を聞くための手続きであり、新関税の実際の発動は公聴会終了後の日程となる見込みだ。つまり、関税措置が具体的に実行されるのは来年1月以降となる。各国の輸出貨物や関連業界は今後数週間、USTRの動向と公聴会の結果に注視を強める必要がある。