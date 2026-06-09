USMNT選手のMLS移籍がもたらす影響：プリシッチ、デパイ、ネイマールの動向

1994年ワールドカップ後、USMNT選手のMLS加入がリーグ成長を促進。現代ではプリシッチ、デパイ、ネイマールのMLS移籍可能性とその影響を分析。

1994年のワールドカップは、アメリカサッカーにとって大きな転機となりました。 あの大会後、 USMNT （アメリカ代表）の多くの有名選手たちが新たに設立された MLS （メジャーリーグサッカー）に加入しました。

アレクシ・ララス、エリック・ウィナルダ、トニー・メオラなど、代表の顔とも言える選手たちがリーグに参加したことで、MLSは瞬く間に注目を集めました。 彼らの名声と実力はリーグの成長を大いに後押しし、試合の質や観客動員数も向上しました。 実際、彼らがもたらした活気は、その後のMLSの発展の基盤となったのです。 また、彼らの存在は若い選手たちにとって憧れの的となり、アメリカ国内でのサッカー人気の拡大にも寄与しました。

この動きは、ワールドカップ開催国としてのレガシーを形作る重要な要素でした。 一方、現代のアメリカ代表を代表する選手であるクリスチャン・プリシッチは、現在岐路に立たされています。2025-26シーズンの前半はセリエAで最も影響力のある選手の一人として活躍し、そのドリブルや創造性でファンを魅了しました。 しかし、後半に入ると調子を落とし、当時監督を務めていたマッシミリアーノ・アッレグリの戦術から外れ、ベンチに座る機会が増えました。 アッレグリの解任後も状況は改善せず、移籍の噂が絶えません。

彼の契約は2027年まで残っていますが、27歳という年齢を考慮すると、欧州でのトップレベルでのプレーを続けるラストチャンスかもしれません。 一方で、アメリカに戻りMLSでプレーすることも現実的な選択肢です。 MLSは近年、年俸制限の緩和や国際的なスター選手の獲得により、競技レベルが向上しています。 プリシッチがMLSに加入すれば、リーグの注目度はさらに高まり、アメリカ代表の若手選手たちにとって良き手本となるでしょう。

さらに、オランダ代表のメンフィス・デパイについても触れておきたい。 彼がオランダ代表の歴代最多得点者であることは、意外に思われるかもしれません。 確かに、彼は若くしてPSVで頭角を現し、バルセロナやマンチェスター・ユナイテッドなどビッグクラブに移籍しましたが、期待されたほどの活躍はできませんでした。 特にマンチェスター・ユナイテッドでは戦術に馴染めず、本来の輝きを失いました。

しかし、代表チームではその才能を発揮し続け、ゴールを量産しています。2024年にブラジルのコリンチャンスへ移籍してからは、クラブでのパフォーマンスは安定しているものの、かつてのようなインパクトはありません。 それでも、母国からの信頼は厚く、ワールドクラスの選手として認識されています。 攻撃力不足に悩むMLSクラブにとって、デパイは非常に魅力的なオプションです。 彼のドリブル突破や決定力は、リーグに新たな次元をもたらすでしょう。

また、ネイマールのMLS移籍の噂は2025年1月に再燃しました。 シカゴ・ファイアーとインテル・マイアミが強く関心を示しましたが、サウジアラビアのアル・ヒラルからの引き抜きには至りませんでした。 結局、ネイマールは古巣のサントスに復帰しました。 膝の怪我を抱えながらも代表でプレーし、いくつかの好パフォーマンスを見せています。

もしMLSに来れば、リーグのマーケティングや競技レベルに計り知れない影響を与えるでしょう。 これらの選手たちの動向は、今後のMLSとアメリカサッカーの未来を占う上で重要な要素です





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