USB-C ハブ製品での最新の比較です。Anker PowerExpand 3-in-1 USB-C ハブには本体に内蔵するUSB Type-Cケーブルを使用してPCなどの接続を提供しています。BENFEI USB C Hub 8-in-1 はセキュアクランプを備えた固定用端子です。TP-Link USB-C Hub 7 Portsには給電用のUSB Type-C、4K@60Hz対応のHDMI出力、またUHS-I対応のSD/microSDカードスロットも内蔵しています。

Anker PowerExpand 3-in-1 USB-C ハブは、USB Type-Cで接続するドッキングステーションです。 PCなどとの接続には本体に内蔵するUSB Type-Cケーブルを使用する。

そのほかの接続端子は給電用USB Type-C(100W入力/90W出力)、USB 3.0 Type-A、HDMI(4K@30Hz)を備えています。 BENFEIの"BENFEI USB C ハブ 8-in-1(セキュアクランプ付き)"は、直近価格から555円引きの3,144円で販売しています。 BENFEI USB C ハブ 8-in-1(セキュアクランプ付き)は、デスクやディスプレイスタンドなどに固定できるセキュアクランプを備えたUSB接続のドッキングステーションです。

接続端子は、USB 3.2 Gen 2 Type-C、USB 3.2 Gen 2 Type-A 2基、USB 2.0 2基、ホスト接続用USB 3.2 Gen 2 Type-C、給電用USB Type-C(100W入力/85W出力)、4K@60Hz対応のHDMI出力、Gigabit Ethernetなどを備えています。 TP-Link USB-C ハブ 7ポート(UH7021C)は、ホスト接続用のUSB Type-Cケーブルを内蔵するドッキングステーションです。 UHS-I対応のSD/microSDカードスロットを内蔵し、読み書きが行なえます。

接続端子は給電用のUSB Type-C(最大100W入力対応)、USB 3.0 Type-A 3基、4K@60Hz対応のHDMI 出力を備えています





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USB-C Hub Anker Powerexpand 3-In-1 USB-C Hub BENFEI USB C Hub 8-In-1 TP-Link USB-C Hub 7 Ports USB-C Docking Station

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