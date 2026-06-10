US Stock Market Plunges on Semiconductor and Iran Tensions

The US stock market experienced a significant decline with the S&P 500 falling by 1% across all three major indices. The semiconductor sector and tensions between the US and Iran contributed to the market's downward spiral. The Philadelphia Semiconductor Index plummeted by 3.6%. Amazon.com's announcement of expanding its LTL (Less-than-Truckload) service service and the subsequent decline in shares of XPO, JB Hunt, and Old Dominion were major factors in the market's decline. The industrial sector experienced a 3.4% decline, the largest among all sectors.

米国の株式市場は主要株価３指数が軒並み１％超下落した。 半導体株の下げが続いたほか、米・イラン間の緊張再燃で不確実性が高まった。 フィラデルフィア半導体株指数は３．６％下落し、エヌビディアとブロードコムがＳ＆Ｐ総合５００種の主な押し下げ要因となった。

投資家は同セクターの割高な株価水準を懸念してきた。 投資家の不安心理を示すシカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティー・インデックス（恐怖指数、ＶＩＸ）はこの日も上昇した。 また、投資家が最近の経済指標を受けて「より高い金利を織り込みつつある」とし、戦争も懸念していると述べた。 市場の下落に拍車をかけたのは、運送会社の株安だった。

アマゾン・ドット・コムが米国で混載トラック輸送（ＬＴＬ）サービスを拡大すると発表したことを受け、ＸＰＯ、ＪＢハント、オールド・ドミニオンの株価が下落した。 工業セクターは３．４％下げ、セクター別下落率で最大となった。 サーバー製造のスーパー・マイクロ・コンピューターは２８％急落した。 拡大する人工知能（ＡＩ）サーバー需要向けの部品購入資金を賄うため、一連の株式・株式関連の資金調達取引を通じて７０億ドルを調達する計画を発表した





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