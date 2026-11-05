UPDATER・坪口研究所・パタゴニア、豊岡営農型太陽光が特別賞受賞

兵庫県豊岡市の「コウノトリ育む農法」と共生する営農型太陽光発電所が、JPEA主催の2026年度ソーラーウィーク大賞で特別賞を受賞。環境と農業の両立モデルとして注目を集めています。

株式会社UPDATER （本社：東京都世田谷区、代表取締役：大石英司）が運営する再生可能エネルギー事業ブランド「 みんな電力 」は、株式会社 坪口農事未来研究所 およびパタゴニア・インターナショナル・インク日本支社との共同プロジェクトにおいて、 兵庫県豊岡市 内に設置された 営農型太陽光発電 所が、一般社団法人太陽光発電協会（JPEA）主催の2026年度「ソーラーウィーク大賞」にて「特別賞」を受賞したと発表した。

この受賞決定を受け、野村コンファレンスプラザ日本橋において表彰式が開催され、関係者が一堂に会してその功績を称賛した。本プロジェクトは、再生可能エネルギーの導入拡大に伴う課題であるカーボンニュートラルへの貢献だけでなく、生物多様性の保全や地域社会との共生を実現する先進的なモデルケースとして高く評価されたものである。

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環境配慮と農業維持の両立メカニズム

太陽光発電所の増設に伴い、土砂流出や景観・生活環境への悪影響といった問題が指摘される中、環境省は2026年3月に「太陽光発電における自然環境配慮の手引き」を公表し、立地選定から運用・管理、さらには撤去・処分に至る全段階での自然環境への影響回避と低減を求めている。一方で、農林水産省のデータによると、基幹的農業従事者は2000年の240万人から2024年には111万4千人へと減少し、平均年齢も69.2歳と高齢化が進んでいる。国立環境研究所は、里山などの利用停止による生態系の変化を生物多様性の「第二の危機」と定義しており、人の活動による自然維持の継続性が不可欠だと強調している。

これらの社会的・環境的課題に対応するため、本発電所では「コウノトリ育む農法」という伝統的な農業手法と太陽光発電を組み合わせ、土地利用の効率化と生態系保護を同時に実現している。具体的には、水田に補助的な水域である「マルチトープ（江）」を設け、中干しや落水の際にもカエル、トンボ、小魚などが生息できる環境を確保することで、農業生産性と生物多様性の保全を両立させる仕組みを構築した。これは単なる発電設備の設置ではなく、農地の機能を持続可能な形で再構築する技術的アプローチである。

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ステークホルダーの連携と資金提供体制

本プロジェクトの背景には、2023年頃からパタゴニア日本支社、坪口農事未来研究所、兵庫県立大学による共同研究が存在する。この研究の一環として実施された水域設置実験は、2026年度以降、UPDATERとパタゴニア日本支社が共同で資金を提供する形で本格化し、モニタリング計画に基づく水生動物調査が推進されている。今年度の6月にも調査が実施され、今後も毎年6月に行われる調査を通じて、営農と発電を続ける農地の生物多様性の状況を継続的に把握していく予定である。

こうした学術的な裏付けと企業間の連携により、事業の実効性が担保されている。特にパタゴニア日本支社は、環境保護への強いコミットメントを持つグローバル企業として、資金面および専門知識面で支援を行い、UPDATERは電力供給および事業運営の観点から役割を果たしている。坪口農事未来研究所は農業技術の提供と現場指導を担当し、三者三様の強みを活かしたパートナーシップが形成されている。この体制は、単発のCSR活動ではなく、長期的な視点に立った持続可能なビジネスモデルの確立を目指したものである。

認定と全国展開への具体的な影響

2025年9月16日、発電所を含む農地8.85haが、「コウノトリ育む三宅の水田等と営農型太陽光発電所」として「自然共生サイト」に正式に認定された。これは商業向けの営農型太陽光発電所を含む区域としては日本初の事例であり、環境省、農林水産省、国土交通省が共管する制度の下で高い信頼性を獲得したことを意味する。この認定を契機に、UPDATERは2025年9月に本事例を第1号とする「共生する再エネプロジェクト10」を開始した。

同プロジェクトの目標は、2028年度までに全国で少なくとも10か所の自然・地域と共生する発電所を創出することである。本事業の実践をもとに、農業者、発電事業者、企業、自治体が連携し、再エネの調達・供給と土壌診断、生物多様性調査などを組み合わせた取り組みを進める。各地域の農業や自然環境に応じて、企業による電力利用が営農の継続を支えるモデルを展開することで、日本のエネルギー転換と農業の存続という二つの大きな課題に対する解決策を提供していく方針だ。