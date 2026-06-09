UNCOVER TRUTHのAI搭載分析ツール「Content Analytics」が「The Best Software in Japan 2026」ヒートマップ部門で初受賞

UNCOVER TRUTHは、AIエージェント機能を備えたWebサイト分析ツール「Content Analytics」が、ITreviewの「The Best Software in Japan 2026」においてヒートマップツール部門で選出されたと発表した。ユーザーレビューに基づくこの賞は、日本で最も支持されるIT製品を表彰するもので、今回が初受賞となる。ツールはユーザー行動を詳細に分析し、コンテンツ価値を可視化してサイト改善を支援。受賞を機に、さらなる機能向上とサービス強化を通じて、顧客のビジネス成長とCVR向上に貢献することを目指す。

株式会社 UNCOVER TRUTH は、 AIエージェント 機能を搭載した Webサイト分析 ツール「 Content Analytics 」が、ITreview主催の「The Best Software in Japan 2026」において ヒートマップツール 部門で初受賞したと発表した。

このアワードは、ITreviewに寄せられた実際のユーザーレビューを基に、顧客満足度や認知度が特に高いIT製品・SaaSを選出・表彰するものである。

「Content Analytics」はこれまでアクセス解析ツールやヒートマップツールとして高く評価されてきたが、今回の受賞は初めて。 同社は日頃からツールを利用し、貴重なレビューを寄せているユーザーに感謝を表明した。 さらに「Content Analytics」は、Webサイトのユーザー行動を詳細に分析し、コンテンツの真の価値を可視化することでサイト改善を強力にサポートするツールであり、今回の受賞を励みに、顧客のビジネス成長とコンバージョン率の向上に一層貢献できるよう、機能アップデートとサービス向上に努めるとしている。

株式会社UNCOVER TRUTHは、東京都渋谷区に本社を置き、代表取締役は石川敬三。2013年4月24日設立で、AI搭載Web解析ツール「Content Analytics」、ノーコードCDP「Eark」、データ活用人材の常駐型支援サービス「DX-Accelerator」の提供、およびマーケティングやCDPを活用したコンサルティングサービスを事業内容とする





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