“平成女児”よ、週末は京都競馬場に集合！ JRAが女性をターゲットにしたUMAJOのイベントに平成から長く愛されている子ども服のブランドキャラクター「ナルミヤ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

ナルミヤキャラクターズ とのスペシャルコラボを行った JRA の UMAJO イベント「ウマにときめく！ AOZORA PARK」での東京競馬場限定・ UMAJO PLUS＋（C）NARUMIYA INTERNATIONAL CO．，LTD．“平成女児”よ、週末は京都競馬場に集合！

JRAが女性をターゲットにしたUMAJOのイベントに平成から長く愛されている子ども服のブランドキャラクター「ナルミヤキャラクターズ」を起用した「ウマにときめく！ AOZORA PARK」が7日、東京競馬場で開幕した。 同競馬場では7、8、14、15日に行われ、続いて京都競馬場で21、22、28、29日に好評開催中だ。 競馬担当歴1カ月目でナルミヤ世代の女性記者が、企画担当のJRAイベントプロモーション課・新飼麻友さんにその裏側を直撃した。

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【取材・構成＝中島麗】女子の夢がつまったスペシャルコラボだ。 女性への「競馬の認知拡大、来場促進」を目的とした「UMAJO」は、競馬が盛り上がる春や秋のG1シーズンを中心に大型プロモーションを展開。 企画チームは25歳～35歳の女性をターゲットにしたIPを模索していた。 新飼さんは「ターゲットにマッチする平成ブームの再来としてナルミヤキャラクターズを採用させていただいた。