UK Prime Minister Demands Free Broadcast of Champions League Final Due to Fan Payment Concerns

The UK Prime Minister, Keir Starmer, has formally requested TNT Sports to broadcast the Champions League final between Arsenal and Paris Saint-Germain for free, as many fans are facing the prospect of needing a paid subscription to watch the historic moment.

キア・スターマー首相はTNTスポーツに対し、アーセナル対パリ・サンジェルマンのチャンピオンズリーグ決勝を英国で無料放送するよう正式に要請した。 アーセナルは2006年以来の欧州カップ決勝進出を果たしたが、ファンは現在、この歴史的瞬間を見るために有料契約が必要になる可能性に直面している。

スターマー首相は、チャンピオンズリーグ決勝を有料配信とする決定に失望し、放送局に直接訴えた。 アーセナル熱狂ファンの首相はTNTスポーツ幹部に書簡を送り、方針変更を求めた。 書簡では、1992年の大会名称変更以来、決勝は常に無料視聴可能だったと指摘した。 ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルは、アトレティコ・マドリードを破り20年ぶりに欧州決勝へ進んだ。

今週プレミアリーグ優勝も果たし、2冠を狙う。 スタマー氏、この試合を誰もが視聴できることは、個人的な応援を超えた意味があると語った。 スターマー氏は、アーセナルが決勝に進出したかどうかは関係なく、この大会の決勝は無料で視聴できるべきだと強く信じている。 もちろん、20年ぶりの歴史的な決勝をできるだけ多くのファンに観てほしい。

だがこれは、リビングルームやパブで欧州のトップ選手たちを観戦する全サポーターに関わる問題だ。 勤勉な人々が、重要な試合のために高額な視聴料を払う心配はあってはならない。 BT Sportはワーナー・ブラザース・ دیスカバリーの買収によりTNT Sportsにブランド変更し、これまでYouTubeで無料配信してきた決勝戦をHBO Maxで配信する。 Sky加入者の多くは追加料金なしで視聴できるが、一部は最小限の料金を支払う必要がある。

TNT Sportsは声明で、シーズンを通じて英国のスポーツファンにUEFAクラブ大会をお届けできたことを光栄に思う。 プレミアリーグ3クラブが決勝に進出したことはイングランドサッカーの力を示し、今後も支援していくという方針を示した。 今シーズン開催される3つのUEFA決勝を4.99ポンドから視聴でき、同額はHBO Maxの1ヶ月分であり、その他のエンターテイメントも楽しめます





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UEFA Champions League Prime Minister Of UK Free Broadcast Paid Subscription Cable Television

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