超能力、霊能力批判でおなじみの元早大名誉教授で物理学者の大槻義彦（おおつき・よしひこ）さんが27日、亡くなった。90歳。長女で、金融アナリストの大槻奈那氏が2… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

超能力、霊能力批判でおなじみの元早大名誉教授で物理学者の 大槻義彦 （おおつき・よしひこ）さんが27日、亡くなった。90歳。 長女で、金融アナリストの 大槻奈那 氏が27日、自身のXで発表した。

奈那氏は「本日、父・大槻義彦が永眠しました。90歳でした」と報告。

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「先日ホームを訪ねた時、父は、既に問いかけに殆ど反応しなくなっていたのですが、『リーマン予想が証明された』と言ったら、少し反応を見せました。 改めて、死ぬまで物理学者だったな…と思いました…」とつづった。 大槻さんは早稲田大学名誉教授で、UFO、超能力、心霊現象などに対して科学的・懐疑的な立場を取っていた。 テレビ朝日系「TVタックル」などで、超常現象を主張する出演者と激しい議論を繰り広げたのは、今となっては語り草だ。