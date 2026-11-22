UFCフライ級7位堀口恭司がアスー・アルマバエフを判定で破り3連勝とする。次は27年1月トロント大会で王座挑戦権獲得へ向けて動き出す。

UFC フライ級ランキング7位の 堀口恭司 （36）が、21日（日本時間22日）にカタール・ドーハで開催された UFC ファイトナイト294で、ランキング6位の アスー・アルマバエフ （32）を3－0の判定で退けた。

この勝利により、堀口恭司はUFCにおける3連勝を飾った。30－27、30－27、29－28という完全な判定勝ちであり、総合格闘技界で高い評価を得た戦績となった。

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この試合は、2024年6月に元RIZIN王者マネル・ケイプ（32）に3回TKO負けを喫して以来、オクタゴンでの白星となった重要な再起戦だった。

グラウンド攻防と打撃で優位に立った戦術

試合は同級5分3回で行われ、1回から何度も堀口恭司がテークダウンを許す展開となった。しかし、グラウンド状態での攻防では、相手の高いレスリング能力に苦しめられながらも、前方裸絞めなどで主導権を握った。

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スタンドに戻った際も、堀口恭司は積極的に打撃を仕掛けた。全体的に相手にダメージを与え続けたことが採点者に支持され、辛勝ながらも勝利を手にした。

王座挑戦へ向けた明確な目標と意欲

試合後、中継元のU－NEXTのインタビューに応じた堀口恭司は、「すごいしょっぱい試合をして勝ちました」と振り返った。奥さんから「塩でも良いから勝てよ」と言われていたことを明かし、「何とか勝てました」と安堵の表情を浮かべた。

さらに堀口恭司は、「どんどんチャンピオン目指す」と強い決意を示した。次なる目標として、2027年1月30日（同31日）にカナダ・トロントで開催されるUFC336大会を挙げていた。

その大会では、UFC同級王者ジョシュア・ヴァン（25）が同級1位マネル・ケイプとの防衛戦を控えていることが確認されている。

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次なる王座挑戦権争いの構図

堀口恭司は、「もちろんチャンピオンを目指す。ジョシュア・ヴァン、マネル・ケイプの勝った方と挑戦する」と語った。この発言から、堀口恭司が王座挑戦権争いの上位に位置付けられていることが伺える。

現在、堀口恭司はランキング7位であるが、今回の勝利により上位ランクインの可能性が高まった。ジョシュア・ヴァンとマネル・ケイプの勝者との直接対決を見据え、練習環境や戦術準備を進めている状況だ。

アメリカン・トップチーム所属の堀口恭司は、27年1月の大会に向け、再びオクタゴンで頂点を目指す準備を着実に進めている。次の一歩が、総合格闘技界における彼のキャリアを次のステージへと押し上げる鍵となる。