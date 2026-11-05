UDN SPORTSにAI社員「AIゆずる」が入社、契約選手の日常生活を24時間サポート

アスリートマネジメントのUDN SPORTSがアスリートサポートAI「AIゆずる」を導入し、契約選手の日常生活の相談に24時間体制で応じる。競技データの分析機能も今後追加される計画だ。

アスリートのマネジメント事業を中心に活動する UDN SPORTS に、AI社員が入社した。 UDN SPORTS はグループ会社と共同で、 アスリートサポートAI の「 AIゆずる 」を開発しており、この新たな社員が契約選手を支える役割を担う。

「AIゆずる」は、契約選手の日常生活に関する質問や相談に24時間体制で対応する。国内外で活動するアスリートにとって、日常生活や移動に関する情報収集は身近な課題であり、時間や場所を問わず相談できる存在として加わった形だ。

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「AIゆずる」が日常生活の質問に答える仕組み

選手はチャットツールから質問を送ることで、「AIゆずる」を利用する。施設探し、栄養バランスの取れた食事の考案、移動の相談など、日常の幅広い質問に回答する仕組みである。

対象は国内外で活動する選手であるため、場所や時間を選ばず使えるチャット形式は実務上の利点になるとみられる。遠征先で必要な情報を素早く得られれば、選手自身が調べる手間を減らせる点も大きい。

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UDN SPORTSは、AIを活用して選手が競技に集中できる環境づくりを整えていく方針を示している。日常の情報収集や手配にかかる負担を軽くすることが、その狙いの一つといえる。

今回の発表では、回答の精度や利用できる選手の範囲などの詳細は触れられていない。サービスの運用が始まった後に、どのような相談が多く寄せられるのかも注目される点である。

UDN SPORTSの所属選手と支援の方針

UDN SPORTSは、日本代表の森保一監督、MF香川真司（C大阪）、DF冨安健洋（クリスタル・パレス）らサッカー界を中心に、多くのアスリートや指導者のマネジメントを手掛けている。

陸上短距離ではサニブラウン・アブデル・ハキーム（東レ）、バドミントンでは桃田賢斗（NTT東日本）も、同社のマネジメント対象に含まれる。競技や立場の異なる顔ぶれを抱える点は、AIによる支援を幅広い選手に広げる土台になるとみられる。

UDN SPORTSは、これまでのマネジメントにAIを活用したサポートを加えることで、競技活動から日常生活まで選手一人ひとりに寄り添った支援を充実させる考えを示している。マネジメント業務とAI活用を組み合わせる姿勢が明確になった形だ。

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競技と生活の両面を同じ窓口で支える仕組みは、選手にとって相談先を一つにまとめられるという利点がある。複数の担当者に連絡する手間を減らし、必要な支援を迅速に受けやすくなる可能性がある。

競技データ分析へ広がるアップデート計画

「AIゆずる」は今後、競技に関連するデータ収集や分析なども行えるようアップデートする計画があるという。現時点では日常生活の相談が中心となっており、機能の段階的な拡張と位置づけられる。

日常生活の相談から競技データの分析へと対象が広がれば、マネジメントと選手の日々のサポートが一体となる。選手にとっては、生活面の負担軽減と競技面の情報整理を同じツールで受けられる可能性がある。

一方で、具体的な提供時期や料金、データの扱い方については、今回の発表では示されていない。競技データを扱う機能である以上、取り扱いの方針がどのように示されるかも確認が必要である。

UDN SPORTSがAIを活用した支援をどこまで広げるのかは、今後の発表で明らかになる見通しだ。選手の競技活動と日常生活を支える新たな取り組みとして、その進展が注目される。