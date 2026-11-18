UBSグローバル・ウェルス・マネジメントは18日、S&P500指数の2027年末の目標株価を8200と発表した。堅調な経済と企業収益を背景に、長期上昇基調を示唆しつつ、AI投資の先行き不透明感を懸念材料として挙げています。

UBSグローバル・ウェルス・マネジメント は18日、米主要株価指数であるS&P500種総合の2027年末時点での目標値を8200に設定すると発表した。この数値は、堅実な経済成長と強健な 企業収益 を背景に、株式市場の長期的な上昇余地が存在すると見込む立場を示している。

同グループは、現在の市場環境において、株価を「中立」へと見通しを引き下げた。その理由として、人工知能を巡る市場の集中度合いや期待値が依然として高水準に留まっていることを挙げ、特にカニバリゼーション現象や資金調達の難しさ、実行に伴うリスクが高まっていると指摘した。

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UBSグローバル・ウェルス・マネジメントは、投資家の関心が現在のAI投資サイクルが2027年以降も利益成長を継続して支えられるかどうかに移っていると分析している。業績期待が高すぎることや、AI関連の不透明感が残っている状況は、株価の一段の上昇を抑制する要因となる可能性があるとしている。

主要証券会社間の予想値の比較

設定された8200という目標値は、現在の水準から約12％の上昇余地を示唆しており、ウェルズ・ファーゴの見解と概ね一致する内容だ。一方で、ゴールドマン・サックスやモルガン・スタンレーといった他大手証券会社の、より強気な予想値を下回る結果となっている。

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UBSグローバル・ウェルス・マネジメントは、上昇相場が予想される一方で、その過程は変動が激しくなると警鐘を鳴らしている。投資家に対しては、高い期待感に飲まれることなく、リスク管理を徹底する必要性を示唆している形だ。

AI投資拡大と収益成長の見通し

世界的なAI関連投資については、2027年には1兆4000億ドル規模に拡大し、さらに2028年には1兆5000億ドルに達すると予測されている。この巨額の資金移動が市場の流動性を支える中心軸となるだろう。

企業業績の伸びは鈍化する傾向にあるものの、底堅い経済活動と継続的なAI投資が、2027年の企業利益を支え続けるとUBSは見込む。技術革新への投資と現実的な経済指標のバランスが、今後の株式市場の行方を決定づける鍵となる。