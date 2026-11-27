UBEマシナリーは、2026年12月1日から5日まで幕張メッセで開催される『IPF JAPAN 2026』に出展する。リサイクル材の成形をテーマにした実演や、新しいアフターサービスのコンセプトが紹介される。

UBEマシナリーは、2026年12月1日から5日まで幕張メッセで開催される『IPF JAPAN 2026』に出展する。 リサイクル材の成形をテーマにした実演や、新しいアフターサービスのコンセプトが紹介される。

同社の出展テーマは「～再生を超えた創生へ～ UBEのクライメートテックが支える、次世代の成形ソリューション」。 会期は12月1日（火）から5日（土）の5日間で、時間は10:00～17:00。 最終日の5日のみ16:00に終了する。 会場は幕張メッセ国際展示場の展示ホール1～8号館で、同社ブースは4号館のNo.42809に設けられる。

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大型電動射出成形機「1050emⅢ」では、リサイクル材の安定成形をテーマに成形実演が行われる。 成形品質の安定化や生産性向上に貢献するソリューションが示されるほか、高木デルタ化工の協賛によるAI製品良否判定システム「TDis」を使った品質管理の高度化も提案される。 中型射出成形機「450HH」では、リサイクル材の有効活用をテーマに成形を実演する。 超精密型開閉制御システム「DIEPREST（ダイプレスト）」と小型射出ユニット「プチ射出（Putit 250H）」を組み合わせた、高付加価値成形システムの可能性も提案される。