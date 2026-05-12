U－17W杯日本チーム戦5大会連続12回目出場決定！日本vsタジキスタン準々決勝に！

U－17W杯のグループリーグ戦で日本チームは3連勝を成し遂げ、グループB首位通過を決めた。さらに、グループリーグ戦の最後となった試合では、グループリーグ3戦で得た3点を加えて2点を奪い、2－1で勝利。そのまま最終4チームに残った。これにより、5大会連続12回の出場を決めることが出来た。現地時間15日に行われる準々決勝でグループAを2位通過したタジキスタンと対戦する。タジキスタン戦、注目したいのは日本チームvsタジキスタン準々決勝に注目あれ。

この試合ではGKに大下幸誠（鹿島アントラーズユース）、3バックは岩下雄飛（東海大翔洋高）、熊田佳斗（RB大宮アルディージャ）、エゼモクェチメヅェ海（セレッソ大阪U－18）。 中盤は和田武士（浦和レッズ）と岩土そら（鹿島アントラーズユース）のダブルボランチに、木村風斗（川崎フロンターレU－18）と白男川羚斗（名古屋グランパスU－18）がウイングバック。

前線は1トップに髙木瑛人（鹿島アントラーズユース）、シャドーに恒吉良真（名古屋グランパスU－18）と舘美駿（修徳高）が並んだ。 立ち上がりからボールを保持して押し込む日本。 なかなかフィニッシュまで持ち込めない状況が続いたが、14分にはボックス中央でクロスのこぼれ球に反応した髙木がシュート。 ただ、ここは相手DFに触られて先制点とはならず。

さらに、24分には恒吉が枠の左を捉えたミドルシュートでゴールを脅かすが、ここは相手GKのファインセーブに阻まれる。 それでも、28分には和田のキープを起点に左サイド深くで白男川がグラウンダーで折り返した高速クロスをゴール前に飛び込んだ恒吉がワンタッチで合わせ、良い時間帯に先制に成功した。63分には髙木を下げて岡本新大を投入。70分には相手のセットプレーからゴールを奪われるが、その1分後には再び左サイド深くに侵攻した白男川のグラウンダーの折り返しをファーに飛び込んだ岡本がワンタッチで合わせ、すぐさま2点差に戻した。

この結果、グループリーグ3連勝でグループB首位通過を決めた日本は、5大会連続12回目のU－17W杯出場を決定。 現地時間15日に行われる準々決勝では、グループAを2位通過したタジキスタンと対戦する。2－1。 ペレス・チョー（U－17インドネシア代表





SoccerKingJP / 🏆 111. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

サッカー U－17W杯 日本チーム タジキスタン 準々決勝

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

U-NEXT、FAカップ決勝『チェルシー vs マンチェスター・C』に合わせウォッチパーティーを開催。人気芸人ドンデコルテ渡辺銀次とカゲヤマ益田康平のYouTubeチャンネル「それいけ益々荘」とコラボU-NEXT、FAカップ決勝『チェルシー vs マンチェスター・C』に合わせウォッチパーティーを開催。人気芸人ドンデコルテ渡辺銀次とカゲヤマ益田康平のYouTubeチャンネル「それいけ益々荘」とコラボ 株式会社 U-NEXTのプレスリリース

Read more »

「ABEMA de J SPORTS」、5月15日『2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP』サントリーサンバーズ大阪 vs 大阪ブルテオン GAME1を無料生配信「ABEMA de J SPORTS」、5月15日『2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP』サントリーサンバーズ大阪 vs 大阪ブルテオン GAME1を無料生配信 株式会社AbemaTVのプレスリリース

Read more »

【阪神】育成出身2年目・嶋村麟士朗が代打でプロ初本塁打 好投・西勇輝に代え、接戦で起用に応える一撃放つ 藤川監督も満面の笑み【画像】マウンドに集まる阪神ナインとコーチ ◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-阪神(12日、神宮球場)...

Read more »

【巨人】田和廉が初登板からの連続無失点記録を16試合に伸ばす わずか8球&すべて内野ゴロで三者凡退【画像】勝ち越し弾を浴び帽子で顔を覆う戸郷翔征投手 ◇プロ野球 セ・リーグ 巨人-広島(12日、岐阜...

Read more »

『鉄拳』などで知られる原田勝弘氏、なんと“SNK”と共に新スタジオを作る。その名も「VS Studio SNK」SNKとゲームクリエイターの原田勝弘氏は5月13日、新スタジオ「VS Studio SNK」を設立したことを発表した。

Read more »

VS Studioの「VS」の深層的な意味とは？VS Studioの「VS」には、様々な意味が込められています。我々のルーツである『Video game Soft（VS開発部）』、伝統に挑む『Versus』の精神、また『Visionary Standard』『Volition Shift』『Vanguard Spirit』など、革新や挑戦を象徴する多くの意味を内包しています。

Read more »