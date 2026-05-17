U17女子アジアカップ:リトルなでしこが2大会ぶり5度目のアジア制覇を狙う

12チームが参加するU17女子アジアカップは、今回で10回目の開催。上位4チームには、今年10月からモロッコで行われる2026 FIFA U-17女子ワールドカップへの出場権が与えられる。2大会ぶり5度目のアジア制覇を目指すリトルなでしこは、グループステージを3戦全勝で突破すると、準々決勝ではU－17女子韓国代表を1－0で破り、W杯出場権を獲得。そして、準決勝ではU－17女子オーストラリア代表を4－0で撃破し、決勝戦へと駒を進めた。試合は、序盤から北朝鮮に押し込まれ日本は我慢の時間帯が続いたが、30分にクロスボールをユ・チョンヒャンに収められると、エリア内でパスをつながれ、最終的にユ・チョンヒャンに先制点を許してしまう。 さらに50分にもロングボールに抜け出したユ・チョンヒャンがループシュートを沈めて追加点。リトルなでしこは2点のビハインドと苦しい展開となる。それでも直後の53分、林祐未がDFラインの背後を突くと、GKとの1対1を制し、1点差に迫る。 しかし、55分に失点。ユ・チョンヒャンのアシストからキム・ウォンシムがミドルシュートを決め切り、再びリードを2点に広げられてしまう。日本は交代カードを使い、フレッシュな選手を投入する。攻撃のギアを上げたいところだったが、ユ・チョンヒャンにハットトリックとなる自身3ゴール目を奪られ、万事休す。

12チームが参加する U17女子アジアカップ は、今回で10回目の開催。 上位4チームには、今年10月からモロッコで行われる2026 FIFA U-17女子ワールドカップへの出場権が与えられる。2大会ぶり5度目の アジア制覇 を目指す リトルなでしこ は、グループステージを3戦全勝で突破すると、準々決勝ではU－17女子韓国代表を1－0で破り、W杯出場権を獲得。

そして、準決勝ではU－17女子オーストラリア代表を4－0で撃破し、決勝戦へと駒を進めた。 試合は、序盤から北朝鮮に押し込まれ日本は我慢の時間帯が続いたが、30分にクロスボールをユ・チョンヒャンに収められると、エリア内でパスをつながれ、最終的にユ・チョンヒャンに先制点を許してしまう。 さらに50分にもロングボールに抜け出したユ・チョンヒャンがループシュートを沈めて追加点。 リトルなでしこは2点のビハインドと苦しい展開となる。

それでも直後の53分、林祐未がDFラインの背後を突くと、GKとの1対1を制し、1点差に迫る。 しかし、55分に失点。 ユ・チョンヒャンのアシストからキム・ウォンシムがミドルシュートを決め切り、再びリードを2点に広げられてしまう。 日本は交代カードを使い、フレッシュな選手を投入する。

攻撃のギアを上げたいところだったが、ユ・チョンヒャンにハットトリックとなる自身3ゴール目を奪られ、万事休す





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U17女子アジアカップ リトルなでしこ アジア制覇 北朝鮮 クロスボール ループシュート GKとの1対1

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