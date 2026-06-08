U-NEXTでSHINのワンマン公演を独占ライブ配信

U-NEXTは7月4日（土）にSHINが主催するイベント SHINはじまりの場所 -REBORN OF THE FLAG-を独占ライブ配信いたします。SHINはロックバンドViViDのボーカルとして2011年にメジャーデビューし、圧倒的な歌唱力と存在感で人気を博しました。

USEN U-NEXT GROUPの株式会社 U-NEXT が運営する 動画配信サービス U-NEXT は、7月4日（土）に SHIN が主催するイベント SHIN はじまりの場所 -REBORN OF THE FLAG-を 独占ライブ配信 いたします。

SHINはロックバンドViViDのボーカルとして2011年にメジャーデビューし、圧倒的な歌唱力と存在感で人気を博しました。 解散後は2016年よりソロ・プロジェクトを始動し、自ら楽曲制作を行い、ロックを軸にしながらもジャンルに捉われない音楽性を追求してきました。 この度U-NEXTでは、5月30日にEX THEATER ROPPONGIで開催されたワンマン公演SHINはじまりの場所 -REBORN OF THE FLAG-の模様を7月4日（土）に独占ライブ配信することが決定いたしました。 ライブ配信終了後は見逃し配信を予定しています。

SHINのソロ活動休止前ラストライブとなった公演は必見です。 ぜひU-NEXTならではの高音質・高画質な映像でお楽しみください。 見逃し配信：配信準備完了次第～7月18日（土）23:59まで。 U-NEXTは見放題作品数No.1の動画配信サービスです。

映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。 さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします





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U-NEXT SHIN Vivid ロックバンド ソロ・プロジェクト 動画配信サービス 独占ライブ配信

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