U-21日本代表スペイン戦敗戦0-2 決定機活せずW杯予選前哨戦で黒星

U-21日本代表はスペインに0-2で敗れ、W杯予選前の最終テストで黒星を喫した。大岩剛監督率いるチームは決定機を複数作りながら得点を奪えなかった。

U-21日本代表 は13日（日本時間14日）、アウェーで行われた U-21スペイン代表 との親善試合で0-2と敗れた。この試合は 北中米W杯 予選を前にした重要な調整機会となる予定だったが、 大岩剛 監督率いるチームは試合を通じてゴールネットを揺らすことができなかった。

日本は積極的なボール保持とチャンスの等待ちを徹底したが、決定機を多く作ってもゴールへ結ぶことができなかった。この試合ではVAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）の導入はないルールで行われた。前半2分、FW塩貝健人が右足で枠内にシュートを放ったが、GCK正面へ向かってしまい得点には至らなかった。

Also read スチュールが語るニューカッスル生活とU-21オランダ代表への想い

前半に先制され大関選手交代

試合は前半22分に形勢が急変した。日本は右サイドでクリアミスを犯し、相手の突破を許して先制点を許した。さらに前半25分には、その前のプレーで相手と激しく接触したMF大関友翔が交代を余儀なくされ、選手に恵まれない展開が続いた。後半11分、斎藤俊輔がボックス手前からドリブルで抜け出しミドルシュートを放ったが、GCKの好セーブに阻まれた。

後半も得点ならず黒星確定

後半13分にはMF佐藤龍之介から裏に抜け出した塩貝健人がGCKと1対1のチャンスを得たが、シュートはまたもやGCKにストップされた。後半21分にはMF佐藤、FW石井久継に代わってMF嶋本悠大、FW横山夢樹を投入し、後半33分にはMF石渡ネルソン、斎藤俊輔、DF梅木怜、塩貝健人に代わってDF永野修都、MF石橋瀬凪、MF笹修大、DF森壮一朗を投入した。

Advertisement

大岩剛監督率いるチームの課題

9月から10月にかけてのアジア大会で準優勝を果たした実績を持つ大岩剛監督のもと、U-21日本代表はアジア大会明けの初戦で北中米W杯の優勝国であるスペインと対戦した。相手チームの堅い守備に阻まれ、日本は最後まで得点を挙げることができなかった。試合終了間際には追加で失点を喫し、結果として0-2での敗戦に終わった。

W杯予選を前にした評価と今後

U-21日本代表は、この試合を通じて攻撃パターンを構築しようとしたが、スペイン代表の守備陣に対して決定的な得点を奪うことができず、課題を残す結果となった。W杯予選への備えとしては、決定機を活かせなかった点が大きな要因であり、今後の大会に向けて攻撃力の高まりが求められている。この敗戦が次のステップへの教訓となるかどうか、今後の活躍に注目が集まる。