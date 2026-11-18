U-21オランダ代表はセルビアとアルバニアで開催される欧州選手権の組み合わせ抽選会でポット2入りが確定した。ミハエル・ライツィハー監督率いるチームはフランス、イタリア、クロアチアと同組となり、準々決勝進出と五輪出場権争いに挑む。

ミハエル・ライツィハー 監督が率いる U-21オランダ代表 は、来夏のセルビアおよびアルバニアで開催される UEFA U-21欧州選手権 へ出場権を獲得した。この重要な大会への参加が確定したことで、代表チームはヨーロッパの強豪国々と激しく競い合う舞台へと歩みを進めることとなった。

組み合わせ抽選会の結果とポット分けの詳細

UEFA（欧州サッカー連盟）は水曜日、11月26日（木）にセルビアの首都ベオグラードにあるサヴァ・コングレスセンターで開催される組み合わせ抽選会に向けて、各チームが属するポットの分け方を正式に発表した。この抽選会は、本大会のグループステージでどの国と対戦するかが決まる極めて重要な手続きとなる。

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U-21オランダ代表は、UEFA U-21代表チーム係数に基づいた評価を受け、2つあるポットのうちのポット2に分類された。この係数順位は過去の国際大会での実績を反映しており、オランダ代表の現在の戦力的な位置づけを示す指標ともなっている。ポット分けが確定したことで、オランダ代表のグループステージの対戦相手が大幅に絞られた。

対戦相手の強豪国と戦力分析

ポット1には、戦力的に見て最も強い国々が配置された。具体的には、ドイツ、イングランド、スペイン、ポルトガルの4か国がここに属している。特にイングランド代表は、2023年大会と2025年大会の直近2大会において優勝を果たしており、過去の実績からしても極めて強力な競争相手であることが伺える。

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一方、U-21オランダ代表と同様にポット2に入るのは、フランス、イタリア、クロアチアの代表チームである。UEFAの組み合わせ規則により、同じポットに属するチーム同士はグループステージで対戦しないため、オランダ代表はこの3か国とは初戦から直接の競争関係を避けることが可能となった。これは戦略的に見て一定の有利さを意味する。

ポット3には、フィンランド、ギリシャ、ノルウェー、ポーランドが属している。そして、ポット4にはアルバニア、ベルギー、セルビア、チェコの4か国が配置された。オランダ代表は、ポット1から1チーム、ポット3から1チーム、ポット4から1チームと組み合わせられることになるため、それぞれのポットから特定の国との対戦が必然視される。

ライツィハー監督チームの戦略的課題とノルウェーとの再戦回避

U-21オランダ代表のミハエル・ライツィハー監督と選手たちは、ポット3のノルウェー代表との対戦を回避したいと考えている。この意向の背景には、予選期間中の経緯がある。予選グループにおいて、ノルウェーはオランダを上回る高い順位でグループを通過した。その結果、オランダ代表はプレーオフを戦う苦しい道を選ばなければならず、最終的にセルビアとアルバニアで開催される本大会の出場権を獲得するに至った。

ノルウェー代表は予選でオランダを凌駕するパフォーマンスを見せたため、ライツィハー監督陣営としては、本大会で再び同じポットから対戦相手として抽選されることを望んでいないと考えられる。ポット3の他のチーム、すなわちフィンランド、ギリシャ、ポーランドとの対戦であれば、戦略的に検討しやすくなる可能性が高い。

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大会の日程と五輪出場権という大きな目標

UEFA U-21欧州選手権は、6月16日に開幕し、7月3日まで開催される。各グループから上位2チームが準々決勝への進出権を獲得するが、本大会の栄誉だけでなく、2028年ロサンゼルス五輪へ出場できる枠3つも懸かっている。この点もまた、各チームにとって極めて重要な動機付けとなる。

五輪出場権がかかるため、3位決定戦に臨むチームにとっても、なお大きな目標が残されている。4位となった場合でも、五輪出場権を得るためのチャンスが残されている可能性があるからだ。オランダ代表は、グループステージでの好成績を維持し、準々決勝以降でも戦い続けることで、2028年ロサンゼルスへの切符を勝ち取ることを目指すことになる。