U-19日本代表、メキシコでのトレーニング初日 鈴木唯人MF復帰

U-19日本代表がメキシコでトレーニングを開始した。5月初旬に右鎖骨を骨折したMF鈴木唯人は、3日のメキシコでの練習初日から対人メニューに参加した。

当初予定されていた施設のピッチコンディションが思わしくなく、3日は トレーニング パートナーのU－19日本代表が使用する会場に変更。 しかし今回、よりよい環境を求めて新たな練習場で トレーニング することとなった。5月初旬に 右鎖骨 を骨折したMF鈴木唯人（24＝フライブルク）は、3日の メキシコ での練習初日から対人メニューに参加している。5月末の国内合宿はフリーマンなどでぶつかり合いを回避していたが本大会に向けて吉兆だ。

「だいぶ体も動くので、最初にしてはいい感じかなと思います」とうなずいた。 6月からフルメニュー消化するのはプラン通り。 「フィジカル的には100％だと思いますけど、あとは普通に中に入ってボールの感覚とか試合の流れ的なことはあると思いますけど、それに関しては1週間もすれば、一緒に練習すれば問題ないと思う」と自信を見せた。 チームは7日にU－19日本代表と練習試合を行い、開幕戦に臨む。 他国との試合はない。

ケガで選外となったMF南野拓実（31＝モナコ）、MF三笘薫（29＝ブライトン）が務めていた左シャドー（トップ下）での起用が見込まれる。

「コンビネーションのところだったり合わせる必要があると思いますけど。 あとはほとんど自分のコンディション次第かなと思うので、焦らずに上げていければと思う」と前を向いた





nikkansports / 🏆 18. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

U-19日本代表 メキシコ トレーニング 鈴木唯人MF 右鎖骨

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

「健康経営 EXPO 2026」（6月17日〜19日）に自動調理ロボットを出展ソフトバンクロボティクス株式会社のプレスリリース（2026年6月4日 11時00分）「健康経営 EXPO 2026」（6月17日〜19日）に自動調理ロボットを出展

Read more »

待望のフルハイブリッド「レイバックS:HEV」追加！ 19.0km/Lという低燃費とハイパワーを両立！ 6月4日ティザーサイト開設 7月上旬発表予定！ 価格は約425万円からレイバックに待望のストロングハイブリッドモデルが追加された。燃費は19.0km/L！ はたしてどんなモデルに仕上がっているのか、解説していこう。

Read more »

日向坂46藤嶌果歩、バスケユニに身を包みおなかチラリ「好きと言っていただくことが多い」髪型で日向坂46藤嶌果歩（19）のファースト写真集（8月4日発売、集英社）の先行カットが4日、公開された。今回公開されたのはアメリカの地でバスケットボールユニフォー… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

Read more »

「コンディションを100％の状態に」日本代表・鎌田大地がチーム練習に参加 遠藤航は別メニュー【画像】森保一監督とハグを交わす吉田麻也選手 北中米ワールドカップに臨む日本代表は日本時間4日、MF...

Read more »

令和の美術館、図書館、劇場の役割とは？6/19（金）無料セミナー「杉浦幹男氏が聞く、アート・コンテンツと地域振興シリーズ vol.23」開催株式会社クリーク・アンド・リバー社のプレスリリース（2026年6月4日 18時00分）令和の美術館、図書館、劇場の役割とは？6/19（金）無料セミナー「杉浦幹男氏が聞く、アート・コンテンツと地域振興シリーズ vol.23」開催

Read more »

日向坂46藤嶌果歩、写真集発売記念YouTube配信決定 特典B3ポスターはタンクトップ姿日向坂46藤嶌果歩（19）のファースト写真集（8月4日、集英社）の発売を記念して、6月8日にYouTube生配信を行うことが決定した。配信タイトルは、「みんな… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

Read more »