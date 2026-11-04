U-17W杯準決勝日本、北朝鮮をPK戦で破り決勝進出

日本代表U-17がU-17W杯モロッコ大会準決勝で北朝鮮と対戦。0-0のまま迎えた後半アディショナルタイムにオウンゴールで同点とし、PK戦を制して決勝進出を果たした。7日の決勝ではブラジルとナイジェリアの勝者と争う。

サッカーのU-17FIFAワールドカップ（W杯） モロッコ大会 は4日、準決勝戦が行われ、日本代表が 北朝鮮 代表と対戦した。この試合は後半アディショナルタイムの終盤に相手のオウンゴール（OG）で同点に追いつき、1-1のまま延長戦へ突入。 PK戦 を制した日本代表は、2014年の大会以来、6大会ぶりの2度目の優勝争いに大きな王手をかけた。日本代表は7日に実施される決勝戦で、ブラジル代表とナイジェリア代表の勝者と激突することになった。

日本代表の快進撃と圧倒的な守備力

今大会を5戦全勝という唯一無二の成績で勝ち進む日本代表は、通称「リトルなでしこ」と呼ばれている。この戦績は5試合での13得点に対してわずか1失点という、驚異的な守備の堅牢さを物語っている。この準決勝では、5試合で22得点（4失点）という圧倒的な攻撃力を誇る前回女王である北朝鮮代表との対戦が実現し、対照的な特徴を持つ二つの強豪による「矛盾対決」が繰り広げられた。両チームの対戦は今年5月のアジア杯決勝でも行われており、その際は日本代表が1-5で惨敗していた経緯がある。

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前半は堅守で凌ぎPK戦へ

試合は序盤から日本代表がボールを保持する展開となり、北朝鮮代表に押し込まれる展開が続いた。しかし、ゴールキーパーの加登脇心羽選手（日テレ東京Vメニーナ所属）を中心に、チームが一丸となって防守を固め、前半は無失点で終えることに成功した。北朝鮮代表のシュートが2度クロスバーに当たり、日本代表に幸運が巡る場面もあったが、0-0のまま前半を終了した。

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反撃に出たい日本代表であったが、得点に恵まれず後半のアディショナルタイムへ突入した。そのほぼ「ラストワンプレー」とも言える状況で、セットプレーから相手のオウンゴールを誘い出し、起死回生の同点弾を挙げることに成功した。土壇場で追いついたこのゴールにより、試合はPK戦へと持ち込まれ、日本代表は激闘の末に勝利を収めた。