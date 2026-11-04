U-17W杯日本が北朝鮮をPK戦で破り決勝進出

U-17W杯準決勝で日本代表が北朝鮮をPK戦で破り、14年大会以来の2度目の優勝に王手をかけた。7日の決勝はブラジルかナイジェリアとの対戦となる。

サッカーのU-17FIFAワールドカップモロッコ大会で 日本代表 は、4日に実施された準決勝で 北朝鮮 と対戦し、延長戦の末に勝利して 決勝進出 を果たした。

日本代表はこの試合で、前半は劣勢を強いられるも無失点で持ちこたえると、後半アディショナルタイムに同点ゴールを挙げた。PK戦で北朝鮮を下し、2014年大会以来6大会ぶり2度目の優勝に王手を掛けた。

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準決勝の劇的な展開と戦い方

日本代表は今大会唯一の5戦全勝でこの段階に臨み、通算13得点・わずか1失点という堅守を誇った。これに対し北朝鮮は前回女王で5戦22得点・4失点という攻撃力を擁し、対照的な強さをぶつける形となった。

試合は序盤から日本代表が押し込まれる展開が続いた。GK加登脇心羽選手を中心にチーム一丸で守りを固め、相手のシュートが2度クロスバーに当たる幸運にも助けられ0-0で前半を終えた。

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後半に入ると日本代表は反撃を狙ったがゴールに恵まれなかった。しかし後半アディショナルタイム、セットプレーからのラストワンプレーで相手のオウンゴールを誘い、1-1で試合を振り出した。

PK戦での勝利と決勝の対戦相手

同点となった日本代表はPK戦に突入し、北朝鮮を破って勝利を収めた。これにより日本代表は7日に行われる決勝戦へ進出し、ブラジルとナイジェリアの勝者と激突することになった。

北朝鮮との対戦は今年5月のアジア杯決勝でも行われており、その際には日本代表が1-5で惨敗していた経緯がある。今回はそのリベンジを果たすとともに、念願の2度目の優勝へ向けて最後の壁突破に成功した。

決勝進出の意義と今後の課題

日本代表は「リトルなでしこ」の異名を取り、今大会を通じて圧倒的な守備力を披露してきた。準決勝での勝利は、過去のアジア杯での敗北を乗り越えた証とも言える。

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決勝戦では前回の女王であるブラジルかナイジェリアとの対戦となる。日本代表は5試合でわずか1失点という守備の強さを活かし、さらに攻撃力を向上させることで優勝争いへと挑む。