U-17アジアカップ王者の日本は2連敗スタートで2位突破の可能性が消滅し、各組3位で8位以内に入る必要がある。ホンジュラス戦では斎藤、北原槙らの活躍で5得点を奪い勝利したが、決勝トーナメント進出の行方は他のグループの結果に左右される。

今年5月に開催されたU－17アジアカップサウジアラビア2026を制し、“アジア王者”として今大会に乗り込んだ日本。 しかし、第1節のU－17コロンビア代表戦、第2節のU－17セルビア代表戦でともに黒星を喫し、まさかの2連敗スタートを余儀なくされている。

この結果、日本はグループステージ2位以内での突破の可能性がすでに消滅。 決勝トーナメントへ駒を進めるためには、各グループ3位の12チームのうち上位8カ国に入る必要がある。 現在、各組3位の順位表で11位につける日本は、この最終節ホンジュラス戦では勝利はもちろんのこと、得失点差を稼ぐための大量得点が求められる。 立ち上がりはオープンな展開となり、この試合最初のチャンスは日本。14分に岡本新大がグラウンダーのクロスを送り込み、齋藤翔が中央で合わせるがホンジュラスGKのセーブに阻まれる。

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それでも18分、日本は敵陣でボールを奪い切ると、素早く最前線の齋藤までボールをつなぐと、齋藤は右足で強烈なシュートを叩き込み、先制に成功する。 勢いに乗った日本はチャンスを作り続けると、24分に追加点。 木村風斗が左サイドからクロスを供給すると、ニアサイドで齋藤がスルー。 背後から走り込んだ中島璃久がダイレクトで合わせ、リードを2点に広げる。