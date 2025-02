Uru、映画『おいしくて泣くとき』主題歌に新曲を書き下ろし

シンガーソングライターUruの新曲「フィラメント」が、4月4日公開の映画『おいしくて泣くとき』の主題歌に決定。約1年2か月ぶりの楽曲リリースとなります。

シンガーソングライター Uru の新曲「 フィラメント 」が、4月4日公開の映画『 おいしくて泣くとき 』の 主題歌 に決定しました。昨年5月には日本赤十字社新CMソングを新曲「夜が明けるまで」で担当しましたが、楽曲リリースは、TVアニメ「薬屋のひとりごと」オープニングテーマのシングル「アンビバレント」以来、約1年2か月ぶりとなります。\映画『 おいしくて泣くとき 』は、人気作家・森沢明夫による、“人を純粋に想う優しさ”をまっすぐに描いた小説「 おいしくて泣くとき 」が原作です。森沢氏の著書を映画化した『大事なことほど小声でささやく』でも監督を務めた横尾初喜が今作でもメガホンを取ります。\主演・心也を演じるのは、国内外に多くのファンを持つ「 なにわ男子 」のメンバーである 長尾謙杜 。俳優としても活躍する長尾が本作で初の劇場映画主演を務めます。ヒロイン・夕花を演じるのは、アニメ映画『かがみの孤城』で主人公の声を務め、「カルピスウォーター」14代目CMイメージキャラクターに抜擢されるなど活躍が目覚ましい、 當真あみ 。フレッシュかつ強烈に“今”を感じさせる注目度の高い若手俳優2人が、一生に一度の切ないラブストーリーを紡いでいきます。 Uru が森沢明夫作品で 主題歌 を務めるのは、デビュー曲「星の中の君」が 主題歌 となった映画『夏美のホタル』以来、2度目です。.

