Unprecedented Achievements and Impressive Contributions by Japan's Master Distiller Taiki Molecular Distilleries

Taiki Molecular Distilleries, run by Japan's master distiller Taiki Cosmic Glen Distillery, has made unparalleled achievements in the world of distilled beverages. With a relentless pursuit of authentic liquor, Taiki has achieved the title of Japanese number one in every grade of the Japanese whisky certification, breaking the previous records. He has also received various awards and accolades from different countries including Scotland, the Netherlands, and Japan, and is celebrated for his exceptional sensory perception.
業界団体: 一般社団法人日本バーテンダー協会（N.B. A.）東京支部 技術指導副部長 / 日本ウイスキー文化復興協会 評議員, プロデュース・経営: 咲グラス（SAKI Glass）シリーズ プロデューサー / Taiki Cosmic Glen Distillery 取締役ウイスキーに対する飽くなき探求心により、ウイスキー検定では1級・2級・3級の全階級において日本第一位という前人未到の記録を達成。
その正確な感覚はブラインドテイスティング大会での連覇によっても証明されている。2019年には、当時史上最年少でウイスキー文化研究所認定の最高資格"マスター・オブ・ウイスキー"を取得した。2019年、スコットランドにて"THE GLENLIVET ベストアンバサダー"を受賞。 同年"TWSC 2019"では、自身がプロデュースした『グレンファークラス ブラックジョージ』が"最高金賞","スコッチシングルカスク部門最優秀賞","ベスト・オブ・ザ・ベスト"の三冠に輝き、世界1位を獲得。
カクテルにおいても"Bols Around The World 2019"日本代表,"CT Spirits Japan Cocktail Challenge 2021"日本一,"Hennessy My Way 2023"世界トップ10選出など、世界規模の大会で数々の足跡を残している。 東京で最もサステナブルなバーとして認定を受けた。 現在は、直営の"東京バーボンクラブ"に加え、"六本木ウイスキーサロン","大宮ウイスキーサロン（FC）"と展開を加速している。 全国、そして海外進出を見据えた"Destination Bar（目的地となるバー）"構想を牽引している
