Unitreeのロボット犬Go2、オフ・ブロードウェイで舞台デビュー

Unitreeのロボット犬Go2が、オフ・ブロードウェイで舞台デビューしました。米CNETは舞台裏の様子を独占取材し、キャストやスタッフに話を聞くことができました。本物のロボットが舞台に立つのは初めてのことだそうで、喜劇的な要素がふんだんに盛り込まれた舞台は、観客を楽しませること間違いなしです。

Unitreeのロボット犬「 Go2 」がオフ・ブロードウェイで舞台デビューを果たしました。米CNETはその舞台裏を独占取材し、キャストやスタッフに話を聞きました。 Unitreeの Go2 が俳優Gabriel Rysdahl氏とリハーサルする様子を提供:Numi Prasarn/CNET ※クリックすると拡大画像が見られます この劇は「The Robot , the Spy, and the Love of AI」(ロボット、スパイ、そしてAIの愛情)というタイトルの一幕物です。このアイデアは、劇作家John Arthur Long氏がYouTubeでUnitreeのロボット「 Go2 Pro」の動画をたまたま見たことから生まれました。同氏は自らロボットを購入し、そこからストーリーが膨らんでいった。「本物のロボットが舞台に登場したことはこれまでなかったと思う」と同氏は言います。 「The Robot , the Spy, and the Love of AI」のキャストとスタッフ。左から、ロボットの声を担当するDavid Rey氏、俳優のGabriel Rysdahl氏、監督のKirk

Gostkowski氏、Unitree Go2、俳優のMonica Park氏、劇作家のJohn Arthur Long氏、ロボットを操作するDariel Garcia氏を提供:Numi Prasarn/CNET ※クリックすると拡大画像が見られます ロボットの声はDavid Rey氏が担当し、ロボットの背中に取り付けられたスピーカーを通じて会話します。ロボットの動きは、Dariel Garcia氏がアプリとコントローラーを使ってリアルタイムで操作します。 「私は動作の9割ほどを担っている。ジャンプや一部の腕の動きはあらかじめプログラムされているが、ほとんどの時間は私が犬を操っている」とGarcia氏は言います。 ロボットをリアルタイムで操作するために、Garcia氏はロボットに搭載されたカメラの映像を表示するコントローラーを使っています 提供:Numi Prasarn/CNET ※クリックすると拡大画像が見られます 劇の監督であり、チェイン劇場の芸術監督でもあるKirk Gostkowski氏は、事前にロボットのセリフを録音することも少し考えたが、リアルタイムで演じるのが最善策だとすぐに気づいたと語ります。「この劇には喜劇的な要素がふんだんに盛り込まれている。笑いが起これば、役者は間を取る必要がある。役者は観客をどう扱うべきかを心得ている。これが演劇の醍醐味だ」 UnitreeのGo2 提供:Numi Prasarn/CNET ※クリックすると拡大画像が見られます この演劇は同劇場のイベント「Winter One Act Festival」の一環で、2月14日から3月1日まで上演されます。 この記事は海外Ziff Davis発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。 図解付きで解説する「AI×ロボット革命」(価格をAmazonでチェック





