Unique Experience at Christian Dior Flagship Store in Tokyo

Discover a world of luxury, art, and delicious dining at Christian Dior's flagship store in Tokyo, designed by Japanese architect Toyo Ito. Explore the innovative architecture inspired by the brand's signature dresses and the unique pieces from renowned artists like Christian Dior, Peter Marino, Didier Coton, Tim Hillard, and more.

日本人建築家の藤本壮介がデザインした波打つようなファサードは技術の傑作です。 オートクチュールの卓越した技へのオマージュとして、クリスチャン・ディオールがデザインしたドレスの、流れるようなドレープや重なり合う生地を彷彿とさせます。

建築家ピーター・マリノが手掛けたこの"夢の王国"は4つのフロアにわたって広がり、アリス・エイコックによる彫刻作品を取り囲むように配置された、壮大な階段で結ばれています。 ヴェルサイユの寄木細工といった永遠のディオールのコードがあしらわれた光に満ちた空間で、ヘリテージから、時代を超越するモダニティに至るまで、メゾンの多彩な世界観が明らかにされます。 1階にはウィメンズのアクセサリー、シューズ、厳選されたレザーグッズが並び、"ラ コレクシオン プリヴェ"のフレグランスやファイン ジュエリーのクリエイションも展開されます。

バーティカルガーデンが、この洗練された空間を緑豊かな安らぎの場へと変えています。 2階へと進むと、ジョナサン・アンダーソンによるプレタポルテのコレクションが、類まれなバッグと共に展示されています。 メンズフロアである3階には、メンズ コレクションの大胆さを反映し、現代的な魅力を放つネイビーブルーのアームチェアが置かれています。 クリスチャン・ディオールの最初のブティック"コリフィシェ"で彼に助言を与えた、友人クリスチャン・ベラールの魅力的な作品が、この美術館のような布店を彩っています。

また、クロード・ラランヌによる"Ginko（イチョウ）"ベンチや、フランク・エヴヌーによるアート家具、ティム・ハイランドによる"トワル ドゥ ジュイ"の再解釁に至るまで、素晴らしい作品をご覧いただけます。 このユニークな体験をさらに深めるべく、レストラン"ムッシュ ディオール"は、ピーター・マリノが庭園へのオマージュとして構想した空間に、時代を超越したひとときをお約束します。

女性シェフとしてミシュランの星を最も多く獲得した、アンヌ＝ソフィー・ピックが、"カナージュ"からオーバル、ヒョウ柄に至るまで、ディオールの歴史とコードを再解釁し、この特別な場所のために特別に考案したメニューをご用意しています。 フランスのオートキュイジーヌと日本の食材との魅惑的な対話の中で、最高級の素材、食感、そして組み合わせが披露されます。 ご予約方法については





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