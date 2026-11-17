TalentX社の採用CRMがEYストラテジーに導入され、1年で500名超の潜在候補者との関係構築に成功。AIを活用した長期人材獲得戦略の成功事例とは。

株式会社TalentXは、 EYストラテジー ・アンド・コンサルティング株式会社に対し、AIネイティブ採用プラットフォーム「MyTalent Platform」内の採用CRM「MyTalent CRM」を導入したと発表した。この導入により、EYSCは導入から約1年の間に500名を超える方々とのつながりを、 タレントプール を通じて確立している。

AI活用で人材との長期的な関係構築を実現

TalentXの代表取締役社長である鈴木貴史氏は、本プロジェクトにおいて「人を大切にする」カルチャーを軸に、転職を直接検討していない潜在層や、過去に接点のあった候補者との中長期的な関係構築を推進していると説明している。EYストラテジー・アンド・コンサルティングの代表取締役社長は近藤聡氏であり、同社は東京都千代田区に本社を置いている。

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この採用CRMは、単なる選考ツールではなく、候補者データを企業の経営資産へと転換させる基盤として機能する。導入後、採用サイトへの登録導線の設置や、過去に接点のあった方々へのメールマガジン配信を通じて、つながりの範囲を拡大させている。これらの取り組みにより、導入から約1年で登録者は500名を超え、その中からはカジュアル面談を経て選考・内定に至った事例も生まれている。

EYSCの「人とのご縁」を大切にする企業文化

EYストラテジー・アンド・コンサルティング人事部のリクルートメントリードであるアソシエートディレクターの川崎氏は、同社の文化について語っている。同社は「Building a better working world～より良い社会の構築を目指して」というパーパスのもと、多様な知見を持つメンバーが連携し、企業や社会が抱える複雑な課題の解決を支援している。

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川崎氏によれば、クライアントの課題を起点に部門や法人の垣根を越えて必要な知見を柔軟に組み合わせ、互いの強みを生かして課題解決に取り組んでいる。また、他のメンバーやチームとの連携による価値創出を評価にも反映させるなど、組織としてコラボレーションを後押しする文化が根付いているという。

こうした人とのつながりを大切にする姿勢は、社外の方々との関係においても変わらないと川崎氏は指摘する。同社の成長に伴い、以前は別の道を選ばれた方にも、今の同社の環境で力を発揮できると捉え直していただける可能性があるため、一度タイミングが合わなかったからといって関係を終わらせるのではなく、中長期的につながりを紡ぎ続けていきたいと考えている。

専門性向上と多様性獲得のための人材戦略

EYSCは現在、より高い専門性や多様性を持つ人材を迎え、プロフェッショナル集団へと進化するフェーズにある。転職を検討している方々とは継続的に接点を持てていた一方で、今すぐの転職を考えていない方や、過去に選考でご縁がなかった方々と、時間をかけて関係を築いていく仕組みづくりが求められていた。

広告などの認知施策をきっかけに採用サイトを訪れた方々や、新卒採用時に選考を辞退された方々からの登録が想定を上回ったことで、タレントプール採用の基盤としての「MyTalent CRM」導入の効果を裏付けている。これにより、同社は人材獲得の質と量の両面で、持続的な優位性を構築しつつある。

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MyTalent Platformの統合機能と将来展望

「MyTalent Platform」は、企業の持続的な優秀人材の獲得をオールインワンで実現する、AIネイティブな統合型タレントアクイジションプラットフォームである。従来の外部サービスに依存した「掛け捨て型」の採用から脱却するため、候補者データを経営資産へと転換する採用CRMを基盤にしている。

同プラットフォームは、タレントプール、ブランディング、リファラル、候補者管理といった全機能を統合し、「AIはつながりを駆動し、人間はエンゲージメントを」というコンセプトに基づいている。AIを単なる効率化ツールではなく候補者体験（CX）を設計する中核エンジンとして機能させることで、集客から獲得、関係構築、選考、採用、そして入社後の活躍までを一気通貫でつないでいる。

TalentXは、EYSCがタレントプール採用を通じて持続的な関係を築けるよう引き続き支援していく方針だ。この事例は、人材市場の変化に対応し、長期的な視点で優秀な人材とのパイプを維持する企業の新たな標準を示すものとなっている。