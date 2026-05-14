Taiwan Authorities Watch for Possible Change in US-China Policy on Taiwan

The Taiwan authorities are keeping a close eye on the possibility that US President Trump may change the US-China policy on Taiwan as part of negotiations on trade between the two countries.

台湾当局は米中首脳会談について、トランプ米大統領が中国とのディールの一環で対台湾政策を変更する可能性があるとみて注視している。 台湾で対中政策を主管する大陸委員会の梁文傑報道官は14日の記者会見で「現段階で驚くべき情報はない」と冷静な反応を示したものの、警戒は崩していない。

中国の習近平国家主席は14日の会談で、米国が台湾問題で対応を誤れば、米中が「衝突に至り、関係全体を非常に危険な状況に追い込む」と強く警告。

「慎重の上にも慎重に」対処するよう求めた。 米政権が検討する台湾への140億ドル相当の武器売却を牽制する意図もあるとみられる。 台湾側は、武器売却の取り消しや縮小だけでなく、トランプ氏が「『台湾独立』を支持しない」という従来の米政府の立場を進め「台湾独立」に「反対」を表明することを警戒する。 中国が台湾統一圧力を強め、台湾への国際社会からの支持が弱まりかねないためだ。

ただ、習氏が会談で台湾問題は米中の「最も重要な問題だ」と主張したことについて、台湾の淡江大両岸関係研究センターの洪耀南主任は「実際は現在の米中間で最重要の問題ではない。 台湾問題で具体的な合意はなかった」と分析する。 台湾の行政院の報道官は14日、習氏が会談で「台湾海峡の平和」を乱しているのは中国が「台湾独立」派とみなす民主進歩党の頼清徳政権であるかのように主張したことに対し「中国の軍事的脅威こそが台湾海峡とインド太平洋地域の唯一の不安定な要因だ」と反発。

大陸委の梁氏も「台湾海峡の平和にとり最大のリスクは中国共産党が現状を破壊することだ」と訴えた





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