TYPICAは経営体制を刷新し、萩森氏をCOOに、安富氏をCTOに任命。供給・需要担当の執行役員も新設し、グローバル展開とプロダクト開発を加速する体制へと移行する。

コーヒーのダイレクトトレードプラットフォームを提供する TYPICA は、組織体制の大幅な刷新と新たな執行役員の登用を発表した。同社は、市場の拡張性をさらに高めるため、供給側と需要側にそれぞれ統括役を置く体制へ移行する方針を示した。この人事異動は、同社のグローバル展開とプロダクト開発の加速を目的としたものである。

経営陣の再編とCOOの登用

執行役員体制では、後任として萩森氏がCOO（最高運営責任者）に就任し、執行役員を統括することとなった。これにより、品川を中心に築いてきた事業の拡張性を活かし、より効率的な運営が可能になる。また、渡辺隆之氏が経営企画とファイナンスを世界規模へ拡充する役割を担う。同氏はグローバルな人材を積極的に執行役員へと登用する体制へのアップデートを主導する。

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この経営陣の再編は、TYPICAが単なる取引プラットフォームから、より複雑で多様なグローバル市場に対応する企業へと進化するための重要な一歩となる。萩森氏のリーダーシップの下、組織全体の統合と運営プロセスの最適化が進められる見込みである。

プロダクト開発とガバナンス強化の支柱

新設される取締役CTOには、安富正矩氏が就任した。安富氏は2025年8月にプロダクト組織の責任者兼PdMとしてTYPICAに参画し、世界各国で展開するプラットフォームの開発に尽力してきた。2025年8月の入社以来、プロダクト組織の立ち上げを担い、開発チームの体制整備を進めてきた実績が評価されたものである。

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安富氏は、生産者とロースターのためのダイレクトトレードを実現するプラットフォーム構築について、難易度の高い挑戦でありながら大きなやりがいを感じていると述べている。現在TYPICAは、生産者とロースターのコミュニティを起点とした新しいコーヒー取引市場の構築を目指しており、AI活用による情報共有と関係構築の深化を図る方針だ。

また、社外取締役には島野和弘氏が引き続き務める。島野氏は財務・経営分析の豊富な経験を持ち、TYPICAの「ダイレクトトレードの民主化」という理念に共感して出資者として参画していた。今後は財務・管理会計の高度化とコーポレートガバナンスの強化を通じ、健全な経営と永続的発展に貢献していく考えを示している。

需給両面の責任者登用と経営戦略

需要担当では、宮垣雄太氏が2026年より執行役員Head of Demandに就任する。宮垣氏は2025年にTYPICAに参画し、住商フーズとの日本国内総販売代理店契約締結をはじめ、大手コーヒー企業や小売企業に向けた商流設計を主導してきた。コーヒーは本来、人から人へ手渡されるものであるとし、生産者と飲み手の想像力を育む関係を世界に広げていく責任を負う。

供給担当では、中村海音氏が2026年より執行役員Head of Supplyに就任する。中村氏は2023年に新卒でTYPICAに入社し、オランダでのOriginsコミュニティマネージャー業務を経て、現在までOriginsチームのサブリーダーや新規設営されたOffering Management部のリーダーを務めてきた。物流までを一貫して担うチームを率い、事業成長の基盤築きを担ってきた。退任する渡辺直樹氏の後任として、供給サイドの総括役として活躍する。

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経営企画とグローバルファイナンスの執行役員には、渡辺隆之氏が就任する。渡辺氏は戦略コンサルタントとしての経験を活かし、全社事業計画の策定から生産性向上、そして東南アジアにおける新たな流通モデルのローンチを率いてきた。Global Financeチームの立ち上げも主導し、異なる国や文化を越えて人々をつなぐTYPICAの志を、事業とファイナンスの両輪で推進する役割を担う。