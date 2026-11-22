TYPE-MOONとufotableの最新コラボレーションとなる劇場アニメ『魔法使いの夜』が、2026年11月20日に公開されることが決定した。戸松遥らが声優陣を務める。

TYPE-MOON とアニメーション制作会社の ufotable は、長年の協業による待望の最新作 劇場アニメ ーション『 魔法使いの夜 』の製作を発表した。この作品は、Fateシリーズや空の境界など世界的な成功を収めてきた両社のクリエイティブ・パートナーシップを象徴する新たなプロジェクトである。

魔法使い見習いの少女・蒼崎青子の物語始動

本作の舞台は、現代を舞台としたファンタジーの世界であり、主人公は高校に通う少女・蒼崎青子（あおざき あおこ）である。青子は表向きは普通の学生として生活を送っているが、その正体は現代に生きる魔法使いである。ただし、彼女は完全に一人前の魔法使いとしての能力をマスターしたわけではなく、現在も見習いの段階に留まっている点が物語の重要な要素となっている。

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青子は同居人の久遠寺有珠（くおんじ ありす）と日常生活を送りながら、一人前の魔法使いになるための修行や成長を重ねている。そんな穏やかな日常の中で、ある少年との出会いが彼女の人生、および物語の展開に大きな変化をもたらすことになる。これは、一人の少女が魔法使いとしての道を歩み始める、はじまりの物語として描かれる。

2026年11月20日劇場公開と主要スタッフ陣

『魔法使いの夜』の劇場公開スケジュールは、2026年11月20日（金曜日）に設定されている。この日付は、作品が世界中のファンに向けて正式に幕を開ける記念すべき日となる。TYPE-MOONとufotableは、2000年代に劇場版『空の境界』シリーズを、2010年代には『Fate/stay night』およびその劇場版を世に送り出し、常に時代を代表する作品を生み出してきた歴史を持つ。

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本作の監督は竹内将氏が務め、総監督には近藤光氏が就任する。原作は奈須きのこ氏によるTYPE-MOONの作品であり、キャラクターデザインはこやまひろかず氏、キャラクター原案は武内崇氏が担当する。これらのクリエイターたちは、TYPE-MOON作品の世界的な映像化において確固たる実績と高い評価をすでに獲得している専門家集団である。

豪華声優陣によるキャラクター演じ分け

主要キャラクターの声優キャストも発表されており、主人公の蒼崎青子役には戸松遥氏が、久遠寺有珠役には花澤香菜氏が起用されている。二人の女優は、それぞれのキャラクターの内面や成長過程を声優演技を通じて深く表現することが求められている。青子の見習いとしての苦悩や有珠との交流が、音響面からも視聴者に強い印象を与えるだろう。

また、物語の鍵を握る少年・静希草十郎（しずき そうじろう）役には小林裕介氏が演じる。静希草十郎が青子と有珠の世界にどのように関わり、三人の関係性がどう構築されていくかが、物語の面白さを左右する重要なポイントとなる。キャスト陣の多彩な演技力が、原作ファンだけでなく新規視聴者にも作品の深みを伝える役割を果たす。

TYPE-MOONとufotableの新たな試みと将来展望

TYPE-MOONは『Fate/Grand Order』を含む『Fate』シリーズや小説『空の境界』などで、その精巧に作り込まれたストーリーテリングによって人々を引きつけ続けてきた。ufotableは、これらのTYPE-MOON作品だけでなく『鬼滅の刃』などの圧倒的な映像技術と演出で、世界中のアニメーション愛好家を魅了し続けている。両社の組み合わせは、すでにアニメ業界において一つの標準となっており、その最新作への期待感は極めて高い。

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今回の『魔法使いの夜』は、既存の巨大IPであるFateシリーズとは異なる、より内省的でキャラクタードラマに焦点を当てた作品であると考えられる。現代における魔法使いの日常と非日常の狭間を描くことで、TYPE-MOONの世界観の幅広さを再び示すことになる。2026年11月20日の公開まで、詳細なプロモーションや追加情報の発表が続く予定であり、世界のファンがその瞬間を待っている。