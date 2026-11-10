TYPE-MOONとufotableが2026年11月公開の劇場アニメ『魔法使いの夜』を発表

TYPE-MOONとufotableによる共同制作の最新劇場アニメ『魔法使いの夜』が2026年11月20日に公開されることが決定。supercellによる主題歌も決定。

株式会社 TYPE-MOON とアニメーションスタジオの ufotable は、待望の最新劇場アニメーション『 魔法使いの夜 』の制作と公開を発表しました。このコラボレーション作品は、両社の長年にわたるパートナーシップと高い創作技術が結集した結果であり、世界中のファンを魅了し続けています。 TYPE-MOON は『Fate』シリーズや小説『空の境界』などで知られる脚本・世界観制作のプロであり、 ufotable はその圧倒的な映像化技術で業界をリードするスタジオです。

この最新の劇場版アニメは、2026年11月20日に公開されることが確定しています。両社は2000年代に劇場版『空の境界』シリーズを手掛けるなどして時代を代表する作品を生成し続けてきた歴史を持っています。2010年代には『Fate/staynight』やその劇場版を通じて、さらなる支持を集めてきました。今回の発表は、そのような伝統を継承しつつ、新たな物語の幕開けを告げる重要なマイルストーンとなっています。

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現代の魔法使いという少女の物語の核心

『魔法使いの夜』は、高校へ通う少女・蒼崎青子が主人公の物語です。青子は実は現代に生きる魔法使いですが、その能力はまだ完全なものではなく、見習いの段階にあります。彼女は一人前の魔法使いを目指し、同居人の久遠寺有珠とともに日々の生活を送っています。そんな中、彼女はある少年と出会うことになります。この出会いが、青子の人生における始まりの物語へと繋がっていくのです。

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主要スタッフとキャスト陣の構成情報

原作は奈須きのこ氏によって手掛けられ、TYPE-MOONが製作を担当しています。アニメーション制作はufotableが担当しており、配給は東宝とアニプレックスが共同で行います。主題歌は『夜と青』として、音楽グループのsupercellが提供することが決まっています。キャスト陣では、蒼崎青子に戸松遥、久遠寺有珠に花澤香菜、静希草十郎に小林裕介が声を当てています。

2026年11月20日の公開と最速上映の実施

『魔法使いの夜』は2026年11月20日に全国公開されます。この公開日に合わせて、最速上映の実施も決定しています。全国11の劇場にて、11月19日木曜日の24時、つまり11月20日の0時より上映が開始されます。これは公開日の最速で本作を鑑賞できる貴重な機会となります。ファンはこのタイミングを見逃さないよう、スケジュールの確認が必要です。