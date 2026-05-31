TWS HANJIN、足首靱帯負傷でアジアツアー一部変更の可能性 事務所が発表

TWS所属事務所PLEDISエンターテインメントは、メンバーHANJINが足首靱帯を負傷し、当面の間激しい動きを控える必要があると発表。今後のスケジュールは柔軟に調整され、「Asia Top Music Festival」は欠席、「Mrs. GREEN APPLE presents CEREMONY」は内容変更の可能性。初のアジアツアーにも影響が出る見込みで、事務所は「アーティストの健康と安全を最優先」としている。

TWS のメンバーである HANJIN が足首の靱帯を負傷したことが明らかになった。 所属事務所PLEDIS エンターテインメント は、最近のスケジュール中に負傷が発生し、医療スタッフから当面の間は激しい動きを控える必要があると診断されたと報告した。

これにより、31日にマレーシアのセランゴールで開催される「Asia Top Music Festival」への出演は欠席となる。 また、6月11日に横浜で予定されている「Mrs. GREEN APPLE presents CEREMONY」については、アーティストの回復状況に応じて、パフォーマンス内容や出演形態が変更される可能性があると事務所は伝えた。 TWSは2024年1月にデビューしたばかりの新人グループであり、現在初のアジアツアーを控えている。

このツアーはアジア8都市で15回の公演を行い、ソウル、福岡、兵庫、神奈川、マカオ、バンコク、シンガポール、高雄を巡る予定だ。 関係者は「アーティストの健康と安全を最優先に考え、治療と回復に向けて最善を尽くします。 HANJINが健康な姿でファンの皆さまにお会いできるよう、全力でサポートします」とコメントした。 負傷の詳細や復帰までの具体的な期間については明らかになっていないが、今後のスケジュールは柔軟に調整される見込みである。

ファンからは回復を祈る声が多数寄せられているが、グループとしての活動予定に影響が出る可能性も否定できない。 特に今回のアジアツアーはデビュー後初の大規模な海外公演として注目されており、組織委員会や現地のファンにも影響が及ぶことが懸念される。 TWSはデビュー曲「Plot Twist」が話題となり、若い世代を中心に人気を集めている。 今回の負傷は、多忙なスケジュールの中での体調管理の難しさを浮き彫りにしている。

K-POP業界では、アイドルの健康問題がたびたび議論になるが、所属事務所は「健康を最優先」と強調しており、適切な対応が求められる。 今後の回復状況によっては、東京や大阪など日本国内での公演にも変更が入る可能性がある。 各都市の運営側と連携しながら、無理のない形でツアーを継続できるかが焦点となる。 また、メンバー自身のSNSを通じた近況報告も期待されている





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TWS HANJIN 足首靱帯損傷 PLEDISエンターテインメント アジアツアー

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