TWICEのツウィがファンアプリ「bubble」で受け取ったアンチの減量提案に対し、節約を促す冷静な返信を行い、SNS上で賛同を集めた。彼女は現在ワールドツアーの最中であり、今回の対応は高評価を得ている。

人気絶頂と言える韓国の9人組人気ガールズグループ「 TWICE 」の台湾人メンバー、 ツウィ （26）が16日、 アンチ から寄せられた、体型をからかい減量することを提案してきたコメントを、冷静かつスマートに一蹴したことが、「 ツウィ の対応は完璧だった。

冷静かつ礼儀正しく、ネガティブな声を一蹴している」などとX（旧ツイッター）上で話題になっている。 いったい何があったのか。 ツウィは2019年には「世界で最も美しい顔100人」で1位に輝いたことがある美貌の持ち主。 そんな彼女が、アンチコメントに応戦したのは、アーティストと1対1のチャット形式でプライベートメッセージ感覚を楽しめるコミュニケーションアプリ「bubble（バブル）」でのことだった。

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一連の騒動をまとめた。 bubbleはファンからもアーティストにメッセージを送ることができ、これを利用して送られたアンチコメントに、ツウィが返信したというわけだ。 ◇ 【全文】TWICE・ツウィとアンチのやり取り（2026年2月16日） アンチ： ツウィ、脚のぜい肉を落としたらどうかな？ バックダンサーの方が君より痩せてるよ ツウィ： ^^ ありがとう お金は節約して使いな ◇ 大手エンタメニュースサイトのライターが解説する。