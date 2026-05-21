TVアニメ『銀魂』シリーズ化、映画化決定！銀魂高校3年Z組の痛快エンターテイメント！

抱腹絶倒のギャグと壮絶アクション、そして人情や絆も詰め込んだ 痛快エンターテイメント で、テレビ＆劇場アニメシリーズ化、実写 映画化 されている。 だらしなく着た白衣、銀髪の天然パーマに死んだ魚のような目がトレードマークの高校教師・坂田銀八。

彼が担任する「銀魂高校3年Z組」は、ドルオタ、ゲロイン、ストーカー、マヨラー、ドＳ、ヤンキー（以下略）なぜかクセが強めな生徒ばかりが集められ、毎日がトラブル三昧！ 滅茶苦茶なことばかりの日々に銀八は頭を抱えて――なんてことはなく、とぼけた顔で問題を解決したりしなかったり。 そして個性豊かな生徒たちは、さまざまな経験を通してやがて一つになって――なんてことはやっぱりなく、みんな好き勝手に暴れ回る！ おいィィィィ！3Z、自由すぎるんですけどォォォォ！？

いつもやる気がなさそうで何を考えているのかわからないけれど、肝心な時にはビシッと決める。 そんな型破りな教師と、3Zの生徒たちによる笑いあり、涙あり、なんでもありなスクールライフ・コメディ！ 陽キャも陰キャも関係ない、銀魂流の青春がここにある！！ 作品名3年Z組銀八先生放送形態TVアニメシリーズ銀魂スケジュール2025年10月6日（月）～2025年12月22日（月）テレビ東京系列ほか話数全12話キャスト坂田銀八：杉田智和志村新八：阪口大助神楽：釘宮理恵志村妙：ゆきのさつき近藤勲：千葉進歩土方十四郎：中井和哉沖田総悟...

待たせたな。 新劇場版銀魂―新たな物語のはじまりはじまり。 真打登場！ 待望の新作映画ついに公開決定！！

「銀魂」新たな伝説の幕開け。 原作史上最も熱い珠玉の名エピソード・吉原炎上篇を完全新作アニメとして映画化！ 圧巻のアクションと熱いドラマを、新エピソードとともに大スクリーンのシネマスコープサイズで描く、娯楽超大作！ ―それは、闇を照らす❝ひとすじの絆❞の物語―人情。

友情。 そして…大きく、深い愛情。2026年―銀魂の新たな伝説に、笑って泣いて熱くなれ！

作品名新劇場版銀魂-吉原大炎上-放送形態劇場版アニメシリーズ銀魂スケジュール2026年2月13日（金）キャスト坂田銀時：杉田智和志村新八：阪口大助神楽：釘宮理恵月詠：甲斐田裕子晴太：三瓶由布子日輪：井上喜久子鳳仙：銀河万丈神威：日野聡阿伏兎：大塚芳忠桂小太郎：石田彰近藤勲：千葉進歩土方十四郎：中井和哉沖田総悟：鈴村健一山崎退：太田哲治お登勢：くじらキャサリン：杉本ゆうたま：南央美猿赫：山口勝平スタッフ原作／スーパーアドバイザーゴリラ：空知英秋（集英社ジャンプコミックス刊）監督：安藤尚也監修：藤田陽一脚本：岸本卓キャラクターデザイン／総作画監督：竹内進二デザインワークス：中村ユミ色彩設計：歌..





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