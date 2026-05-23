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TVアニメ化！幸福な人生修復物語「手札が多めのビクトリア」――別人の「ビクトリア」が nieu Vision.jpに登場

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TVアニメ化！幸福な人生修復物語「手札が多めのビクトリア」――別人の「ビクトリア」が nieu Vision.jpに登場
コミカライズTVアニメ化幸福な人生修復物語
📆5/23/2026 4:17 AM
📰animatetimes
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原作は、『このライトノベルがすごい！』 のノミネートを獲った守雨の話題小説。コミカライズは、上位にランクインするなど好評を博している、幸せな人生修復物語。『手札が多めのビクトリア』。組織を抜けた凄腕工作員の『クロエ』は、別人の『ビクトリア』として新たな一歩を踏み出します。たどり着いたアシュベリー王国で出会ったのは、母親に置き去りにされた少女・ノンナと、騎士団の誠実な団長・ジェフリー。ジェフリーはノンナを引き取ったビクトリアの身元保証人を引き受ける。それぞれに傷ついた過去を持つ3人は、お互いが大切な存在になっていく。ビクトリアが夢見ていた‘幸せ’の行方とは――？作品名は『手札が多めのビクトリア』。放送形態はTVアニメで、スケジュールは2026年7月～。テレ東系列にて放送となる。キャストには、ビクトリア・セラーズ（安済知佳）で、ノンナは若山詩音、ジェフリー・アッシャーは阿座上洋平。スタッフは、『手札が多めのビクトリア』（MFブックス／KADOKAWA刊）の原作を、『守雨』が手がけた。キャラクターは、藤実なんながデザイン、 übrigを担当した。キャラクターデザインは大沢美奈、サブキャラクターデザインは大塚渓花 﨑本さゆり 浪上悠里 村松真…等。さらにTVアニメのEDテーマとして、KYOTO KI_ENの instantie決定！メンバーコメントはこちら。

原作は、『このライトノベルがすごい！ 』 のノミネートを獲った守雨の話題小説。 コミカライズ は、上位にランクインするなど好評を博している、幸せな人生修復物語。 『手札が多めのビクトリア』。

組織を抜けた凄腕工作員の『クロエ』は、別人の『ビクトリア』として新たな一歩を踏み出します。 たどり着いたアシュベリー王国で出会ったのは、母親に置き去りにされた少女・ノンナと、騎士団の誠実な団長・ジェフリー。 ジェフリーはノンナを引き取ったビクトリアの身元保証人を引き受ける。 それぞれに傷ついた過去を持つ3人は、お互いが大切な存在になっていく。

ビクトリアが夢見ていた‘幸せ’の行方とは――？ 作品名は『手札が多めのビクトリア』。 放送形態はTVアニメで、スケジュールは2026年7月～。 テレ東系列にて放送となる。

キャストには、ビクトリア・セラーズ（安済知佳）で、ノンナは若山詩音、ジェフリー・アッシャーは阿座上洋平。 スタッフは、『手札が多めのビクトリア』（MFブックス／KADOKAWA刊）の原作を、『守雨』が手がけた。 キャラクターは、藤実なんながデザイン、 übrigを担当した。 キャラクターデザインは大沢美奈、サブキャラクターデザインは大塚渓花 﨑本さゆり 浪上悠里 村松真…等。

さらにTVアニメのEDテーマとして、KYOTO KI_ENの instantie決定！ メンバーコメントはこちら。 ※ ※ ※ ※ ※

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