TVアニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』 2026年7月2日放送開始

TVアニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』が2026年7月2日（木）よりMBS/TBS系28局で放送開始となる。欠陥クラスと呼ばれた重騎士の主人公エルマが、前世の知識で冒険に挑む物語だ。

TVアニメ『 追放された転生重騎士 はゲーム知識で無双する』が、2026年7月2日（木）よりMBS/TBS系28局で放送を開始する。放送枠は『 スーパーアニメイズムTURBO 』で、作品の主人公は エルマ・エドヴァン である。

原作は、防御特化の『重騎士』というクラスを中心に展開する異世界ファンタジーだ。主人公エルマが前世の記憶を取り戻し、自身の置かれた世界が生前にプレイしていたVR対応オンラインゲーム『マジックワールド』と全く同じであることに気づくところから物語が動き出す。

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重騎士クラスが『欠陥』と呼ばれてきた理由

重騎士は、敵の攻撃を引き付けて味方を守ることに特化したクラスである。作中では、その役割こそが重騎士の本来の強みとして描かれている。

一方で、重騎士は他の防御クラスと比べても性能の応用が利かず、攻撃性能が低すぎるため、レベルを上げること自体が難しいとされてきた。その結果、作中の世界では『不遇』を超えた『欠陥』クラスとまで言われていた。

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こうした評価は、クラスの存在意義そのものを否定するものとして扱われている。原作の設定は、この常識を覆す出発点として重騎士を位置づけている点に特徴がある。

エルマ・エドヴァンの追放と前世の記憶が物語の起点に

エルマ・エドヴァンは、代々『剣聖』の血筋を受け継ぐエドヴァン伯爵家に生まれた。跡継ぎとして重要な儀式である『加護の儀』に臨んだが、そこで発現したのが欠陥クラスと呼ばれる重騎士だった。

その結果、エルマは次期当主の座を奪われ、伯爵家から不当に追放されてしまう。追放の際に前世の記憶を取り戻した彼女は、この世界が『マジックワールド』と全く同じであることに気づく。

エルマは、重騎士こそが最強のクラスであることを知っていた。伯爵家を離れて一人の冒険者となった彼女は、生前の知識をフルに活用し、この世界の効率的な攻略に乗り出していく。

ゲームの攻略知識を持つ主人公が、周囲から低く見られてきたクラスで成果を上げていく構図が、作品の中心的な見どころとなっている。タイトルにある『無双』は、この知識の差から生まれる展開を指している。

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放送日程と主要キャストの顔ぶれ

TVアニメの放送は、2026年7月2日（木）から始まる。放送局はMBS/TBS系28局で、『スーパーアニメイズムTURBO』枠での放送となる。

キャストは、エルマ・エドヴァン役を大塚剛央が務める。ルーチェ・ルービス役は若山詩音、マリス・エドヴァン役は阿部菜摘子、ケルト役は田邊幸輔がそれぞれ担当する。

さらにメアベル役の名前も発表されているが、本稿の元となる情報ではその全員の配役は確認できない範囲にとどまっている。詳細は公式発表を参照する必要がある。

放送開始を控え、原作のファンや新規視聴者がどのような映像表現で重騎士の戦いや冒険を描くのかに注目が集まりそうだ。放送日程と配役の情報をもとに、今後の続報を確認していきたい。