TVアニメ「霧尾ファンクラブ」2026年4月放送開始！キャスト・スタッフ情報一挙公開

2026年4月2日よりMBS/TBS系28局で放送開始のTVアニメ「霧尾ファンクラブ」。原作は地球のお魚ぽんちゃん、監督は外山草。稗田寧々、若山詩音、梶原岳人らが出演する青春ラブストーリー。

2026年4月2日（木）より、MBS/TBS系28局のスーパー アニメ イズムTURBO枠にて、TV アニメ 「 霧尾ファンクラブ 」が放送開始となります。 本作は、 地球のお魚ぽんちゃん による同名漫画を原作とし、リュエルコミックス（実業之日本社刊）として刊行されています。

監督は外山草、シリーズ構成・脚本は皐月彩が担当し、アニメーションキャラクターデザインは林奈美、メイン原画は貞方希久子が務めます。 美術設定は滝口勝久（スタジオ・ハーフ）が手がけ、音楽はYuri有哲が作曲。 オープニングテーマは石崎ひゅーいの「片思い」、エンディングテーマは新しい学校のリーダーズの「オトナブルー」が起用され、作品の世界観を盛り上げます。 物語の舞台は、高校2年生の三好藍美と染谷波が織りなす日常。

藍美は同級生の霧尾賢に密かに恋心を抱いており、親友の波だけがその秘密を知っています。 藍美と波は、大好きな人の話をする二人だけの大切な時間を共有し、その日常がいつまでも続くと思っていました。 しかし、一方通行な想いの連鎖が、彼女たちの日常を少しずつ変えていきます。 本作は、恋愛と友情の葛藤を繊細に描き、視聴者の共感を呼ぶ青春アニメとして期待されています。

キャスト陣も豪華で、三好藍美役を稗田寧々、染谷波役を若山詩音、霧尾賢役を梶原岳人、満田充役を広瀬裕也、桃瀬隼斗役を小笠原仁、村岡皐月役を伊藤彩沙、田代星羅役を和泉風花が務めます。 さらに、教師役に杉田智和、藍美の祖父役に立木文彦、望の母役に能登麻美子、店長役に小西克幸、小学生の霧尾役に日笠陽子、望役に華成結、結愛役に芹澤優、チゲ兄役に興津和幸など、ベテランから若手まで多彩な声優陣が揃い、キャラクターに命を吹き込みます。 原作のファンはもちろん、新たな視聴者も楽しめる内容となっており、2026年春の放送が待ち遠しい限りです





animatetimes / 🏆 118. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

霧尾ファンクラブ アニメ 2026年4月放送 キャスト 地球のお魚ぽんちゃん

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

【ATD-ICE 2026 最速報告会】世界最大の人材開発会議「ATD-ICE 2026」から読み解く最新トレンドを各界トップリーダーが徹底解説ユームテクノロジージャパン株式会社のプレスリリース（2026年5月27日 17時00分）【ATD-ICE 2026 最速報告会】世界最大の人材開発会議「ATD-ICE 2026」から読み解く最新トレンドを各界トップリーダーが徹底解説

Read more »

【総調達額50億超。世界を狙う起業家が登壇決定！】『TORYUMON KYUSHU 2026 焔』第2部セッション登壇者を公開！F Ventures LLPのプレスリリース（2026年5月28日 12時10分）【総調達額50億超。世界を狙う起業家が登壇決定！】『TORYUMON KYUSHU 2026 焔』第2部セッション登壇者を公開！

Read more »

【SpaceXの株が当たる】MooFest Japan 2026、iPhone 17など豪華特典を続々と発表moomoo証券株式会社のプレスリリース（2026年5月28日 12時30分）【SpaceXの株が当たる】MooFest Japan 2026、iPhone 17など豪華特典を続々と発表

Read more »

【福田昭のセミコン業界最前線】 微細化の次はパッケージング。半導体の未来を担う技術が国際学会ECTCに集結半導体および電子部品のパッケージング技術と半導体パッケージをプリント基板に接続する技術の研究開発成果を発表する世界最大の国際学会「The 2026 IEEE 76th Electronic Components and Technology Conference」(ECTC 2026)が5月26日に米国フロリダ州オーランドのリゾートホテル「JWマリオット・アンド・ザリッツカールトン・グランドレイクスリゾート」で始まった。

Read more »

【横浜エクセレンス】トレイ・ボイドIII選手、エライジャ・ウィリアムス選手、ベンジャミン・ローソン選手 2026-27シーズン 契約締結(継続)のお知らせ株式会社横浜エクセレンスのプレスリリース（2026年5月28日 13時00分）【横浜エクセレンス】トレイ・ボイドIII選手、エライジャ・ウィリアムス選手、ベンジャミン・ローソン選手 2026-27シーズン 契約締結(継続)のお知らせ

Read more »

ホンダ、「V2Hスタンド」初披露や「次世代ADAS」「リサイクル材」などカーボンニュートラル実現と交通事故死者ゼロに向けた技術を紹介本田技研工業は、5月27日～29日にパシフィコ横浜で開催されている「人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA」にて、2050年の「カーボンニュートラルの実現」と「交通事故死者ゼロ」という目標の達成に向けた最新技術の紹介・展示を行なっている。ホンダブースはノース会場N03。

Read more »