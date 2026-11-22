【アニメイトタイムズ】みんながそれぞれ、ちょっと変。でも、それがなんだか妙に可愛く思える。個性豊かすぎる生徒会メンバーによる賑やかでフツーな毎日を描くTVアニメ『生徒会にも穴はある！』が、2026年10月より華やぎながら放送中！アニメイトタイムズでは本作をもっと深く楽しむた...

めちゃくちゃいただきます！ 原作を知っている方がすごく多いので、色々な現場で「寿子ちゃん、白石さんなんだね」とお声がけいただいたり。 あとはエンディング映像が公開されたときもかなり話題になっていて、それまで アニメ 本編を見ていなくても映像を見て「何これ！

」となって、そこからアニメを見始めたという方も周りにいるんです。 あと、この作品はコミカルなスケベが結構たくさん出てくるので「お母さんはどうかな……」と思っていたのですが「面白い！ 」と言ってくれています。

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「こんなに気楽に楽しめるのは本当に素敵だね」って。 毎週何か自分で考察をしなきゃいけないわけでもないし、毎話純粋に楽しめるから、お母さんの中でも大ヒットしたらしくて。 めちゃくちゃ喜んでくれています。 本当にどの層の方でもイケると思います！

強いて言うなら、小さい子が見たらちょっとびっくりするかな（笑）。 上の方は何の抵抗もなく楽しんで見ていただける作品だと思っています。 もともと4コマ漫画なので、それをアニメーションに落とし込むのって難しいんじゃないかなと簡単に思っていたんです。 原作の空気感をアニメーションで動かした時にどう表現されるんだろうと想像していたのですが、実際に完成したものを見たとき「これ原作4コマだ！

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」という感じがちゃんと伝わるのがすごいなと。 動きはすごく滑らかで（尾鳥）たんちゃんがぶっ飛んでいくなどアニメーションにしかできない動きや細かい表現もある。 でもあえて「止め」で、そのキャラクターのセリフに集中できるシーンも作られていると思うんです。 そのコントラスト、緩急の工夫が見ていて面白いですし、他にないなと思いました。

一話の中にだいたい4エピソードぐらい入っている場合もあれば、こまたん（陸奥こまろ）の「こまろの挑戦」のようにすべてを使って、みんなで協力していく様子を丁寧に描いているお話もあって。 エピソードごとのアニメーションの中でのコマの使い方も、きっとたくさんの工夫をされているんだろうなと、完成した映像を見たときに強く感じました。 ぬるぬるでしたね……！ エンディングでは写真を見ているようなシーンがあったり、人だけじゃなくて背景も美しいので、アニメと実写が混合しているような不思議な感覚になりました。

作品のテイストとしてはすごく賑やかでコミカルなシーンが多いので、毎話わちゃわちゃしている印象ではあるんですけど、みんなの日常の四季というか、時間とともにみんながどういう風に過ごしているのかがギュギュッと詰められていて。 この作品は青春を押し付けてくる感じがまったくないからこそ、みんなのキラキラした部分が映えるのかなと。 巧みだなと思いました。 生徒会にはどこかに影や素直になりきれない部分があって、このメンバーでいるからこそ出せる気持ちがあると思っています。

学生の中での1ページが存分に描かれていることに純粋に感動してしまいました。 みんなで何かを成し遂げよう、スポーツを頑張ろうといった共通の目標があるというよりは、ただただ学生生活の中での毎日を切り取った感じといいますか。 それでいて個々のキャラクター性がとてつもなく面白くて「こういう学生生活っていいな」と思えるところもあって。 その押し付けのなさがあるからこそ、どこかに共感できる部分も見つけられる作品だと思います。

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ほっこりするシーンも実は多いですから。 オープニングの方はポップな感じで、作品の賑やかさや楽しさが映像でもグッと表現されているなと思いました。

「～山あり谷あり、穴もあり。ver. ～」も大好きだったのですが、第７話で新しくなったものを見た時とき「ええっ!? 」って（笑）。 キャストとしては、アフレコ以外の時間でスタッフのみなさんがどれほど時間をかけて作っていらっしゃるかは想像しかできないので、計り知れないほどのみなさまの努力と、こだわり抜いたものを届けてくださることに、本当に感謝しかありません。

自己紹介的なパートもオープニングにはしっかりとありました。 またメインキャラクターたちだけでなく、クラスメイトや他の部活のみんなが登場してくるカットもすごく好きです。 登場の仕方もオシャレで、これだけたくさんのアニメがあって長い歴史がある中で、まだこんな新しいアイデアがあるんだという驚きが強いオープニングでした。