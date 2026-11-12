TVアニメ『パンどろぼう』2026年10月放送決定 キャスト・スタッフ詳細発表

原作柴田ケイコ『パンどろぼう』のTVアニメ化が決定し、2026年10月2日よりNHKEテレで放送される。パンを奪って逃げる主人公『パンどろぼう』の冒険劇で、朝井彩加、諏訪部順一、豊崎愛生、種﨑敦美、花澤香菜らが声優陣に加わる。シンエイ動画制作、京極尚彦監督のコミカルで温かい作品。

アニメ界で新たなファンタジー冒険劇の幕開けを告げる重要ニュースとして、原作柴田ケイコの物語を映像化した TVアニメ 『 パンどろぼう 』の放送スケジュールと主要スタッフ、キャスト陣が正式に発表されました。

パンどろぼうのキャラクターと物語概要

この作品は、パンが大好きな不届き者で、恐ろしいほど驚くべき強さを持つ主人公パンどろぼうが、世界一美味しいパンを探すため、各地のパン屋へ忍び込み、パンをかついで逃走するというコミカルで熱いストーリーを描きます。 彼の特徴的な姿は、頭から一つ影がパンを持ち去って逃げ去る様子から連想され、視聴者に強い印象を与えるキャラクターデザインとなっています。 このパンどろぼうは、あっちへサササッと、こっちへサササッと軽やかな動きで追手をかわし、今日もまた新たな美味しいパンを探す旅を続けていきます。

Also read 佐藤B作、妻・あめくみちこと2ショット キスの要求にたじたじ「長いことしていないので」｜秋田魁新報電子版

物語の舞台となるのは、パンへの愛が溢れる様々な街角で、彼とパン屋のおじさん、そして謎のフランスパンとの関わりが、独特な空気感とユーモアを醸し出します。 放送は2026年10月2日（金曜日）よりNHKEテレで始まる予定であり、アニメファンだけでなく、パン好きの層にも広く期待が集まっています。 キャスト陣は、主人公であるパンどろぼうの声優に朝井彩加が起用され、その軽快でエネルギッシュな演技が期待されます。 対照的に、パン屋のおじさんには諏訪部順一が演じ、にせパンどろぼうには豊崎愛生が、謎のフランスパンには種﨑敦美が声を当てます。

また、物語の進行を導くナレーションには花澤香菜が務め、彼女の優しさと懐深さが物語の世界観を引き立てると見られます。 制作面では、監督に京極尚彦、副監督に山城智恵が就き、シリーズ構成は望月真里子、キャラクターデザインはみやこまこが担当します。 リードアニメーターには竹中真吾、原夕佳、袖山麻美、富田恵美のWITSTUDIOメンバーが参加し、高品質なアニメーション表現を実現します。 色彩設計は松谷早苗と堀越智子、色彩設計補佐に曽我早紀子（RIC）が携わり、美しいビジュアル表現が追求されます。

Advertisement

主要スタッフと制作体制の紹介

美術監督は中村千恵子、美術はスタジオ心が担当し、温かみのあるパン屋や街並みの描写が特徴的です。 撮影監督は清水まさお、撮影は牧野真人、編集は藤本理子（岡安プロモーション）が務め、スムーズな編集と映像処理が行われます。 音楽は藤澤慶昌、音響監督は小沼則義、音響効果は古谷友二（スワラ・プロ）、音響制作はビットグルーヴプロモーションが担当し、臨場感ある音響効果を狙います。 アニメーションプロデューサーは増谷大輔、アニメーション制作はシンエイ動画が行い、主題歌OPは「パンどろぼう」のタイトルが示す通り、作品の世界観に合った曲が選定される予定です。

このように、多くのクリエイターが集結して作り上げる本作は、単なるアニメ作品を超え、パンを通じて人々の心をつなげるコミュニケーションツールとなる可能性があります。 視聴者は、パンどろぼうの冒険を通じて、食べる事の喜びや、ものづくりへの情熱、そして他者とのコミュニケーションの大切さを再発見できるかもしれません。 また、にせパンどろぼうという存在は、物語にさらなる深みと驚きをもたらし、主人公とは異なる視点からの展開が予想されます。

謎のフランスパンもまた、物語の鍵を握る重要な存在として描かれ、彼らとの交流がパンどろぼうの成長や変化につながっていくことが示唆されます。 NHKEテレでの放送は、家族連れや子供たちにも安心して楽しめる内容であることを示唆しており、教育的な要素やマナーについてのメッセージが隠されている可能性もあります。 この作品が、2026年の秋アニメシーズンのハイライトの一つとなることは間違いなく、その放送開始まで多くのファンが待ち望んでいる状況です。

作品が持つ社会的な可能性と期待

制作陣の熱意と技術が集結した本作は、既存のアニメ市場に新たな風を吹き込み、パンという身近な題材を通じて、普遍적인なテーマを描き出すことで、広い世代に支持される作品になることが期待されています。 また、主題歌についても、パンどろぼうのアクティブな性格や、旅情あふれる物語世界を表現するものに仕上がっており、放送開始とともに楽曲自体も大きな話題となるでしょう。 これらの要素が複合的に作用し、本作は単なる娯楽作品としてではなく、社会文化的な現象にもなり得る潜在的な力を持っています。

Advertisement

今後、予告編や追加キャスト情報の発表が次々と行われることで、さらに注目が集まることが予想されます。