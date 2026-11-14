TVアニメ「魔法の姉妹ルルットリリィ」2026年放送決定 キャスト発表

2026年4月と10月の2クールで放送が決定したTVアニメ「魔法の姉妹ルルットリリィ」。野々山姉妹の成長と魔法の秘密、主要キャスト陣が明かされる。

テレビアニメ作品「 魔法の姉妹ルルットリリィ 」の放送スケジュールと主要キャストの発表がなされました。本作は、夏休みを心待ちにする無邪気な小学生の 野々山風 と、控えめながら頑張り屋な中学生の 野々山流 という、かつて仲良しだった姉妹を描いた物語です。二人は長らく親密な関係を続けてきましたが、最近になって心の距離が遠のいてきている状況が描かれています。

魔法との出会いと変身のルール

物語の転機となるのは、ある日風が不思議な宇宙船に出会い、魔法の力を授かる瞬間です。ほぼ同時に、姉の流もまた自身の魔法の力を手に入れることとなりました。二人は互いに憧れていた大人の姿へと変身する能力を得ますが、その使用には厳格な条件が課されています。第一のルールとして、魔法を使用できる期限は1年間に限定されています。第二のルールは、魔法の存在や自分たちの能力を誰にも知られてはいけないという秘密保持義務です。

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この二つの制約を背負いながら、姉妹はそれぞれの秘密を互いに明かさずに生きていくことになります。結果として、風と流はお互いの正体を知らぬまま、それぞれがアイドルとして活躍する道を進むことになりました。この設定は、姉妹関係の修復と個人の成長という二つの軸を同時に進める物語の原動力となっています。

主要キャストとキャラクター配役

本作の主演声優陣として、野々山風の声を歌手・タレントの橘めい、野々山流の声を実写タレントの小鹿なおが務めることが発表されました。さらに、風の変身時のパートナーであるこんぺとリリィを小鹿なお、流のパートナーであるましゅールルを橘めいが担当する二役トリックが採用されています。これは、声優と実写タレントが掛け持ちで一つのキャラクターを演じるという革新的な試みです。

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それ以外の主要キャストも豪華な陣容となっています。おぐいす役を七海ひろき、あずき役を茅野愛衣、神立塔子役を和泉風花が演じます。また、青園せな役は廣原ふう、新木あさひ役は根本京里が声を当てます。シロモフ役の夏吉ゆうこ、オリンズ役の広瀬裕也、ムッチ役の白井悠介、ミーター役の八乙女光、瀬尾翔太役是天﨑滉平、角谷久士役は橘龍丸、神立矢須王役は杉田智和、野々山桂一役は笠間淳、野々山汐役は大原めぐみ、日の浦茉莉役は遠藤綾が参加しています。

放送スケジュールと視聴体制

「魔法の姉妹ルルットリリィ」の放送は、2026年4月と10月の2つのクールに分けて行われます。第1クールは2026年4月5日（日曜日）から2026年6月21日（日曜日）まで放送され、全12話が配信されます。その後、冬期に第2クールがスタートし、2026年10月4日（日曜日）から放送が再開される予定です。各クールの詳細な終了日や話数については、今後の公式発表に期待が高まります。

放送局としては、TOKYOMXやABCテレビをはじめとする主要局にて放映されることになります。アニメファンだけでなく、声優陣や実写タレントのファン層も取り込み、多角的な応援を集める体制が整っています。2026年春と秋に、姉妹の魔法とアイドル活動が交錯するドラマが幕を開けます。