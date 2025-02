TVアニメ『WIND BREAKER』が原作のオンラインゲーム『WIND BREAKER 不良たちの英雄譚』がバレンタインプレゼントキャンペーン開催！

株式会社講談社がTVアニメ『WIND BREAKER』を題材とした完全新作オンラインゲーム『WIND BREAKER 不良たちの英雄譚』に関する情報を発表しました。バレンタインプレゼントキャンペーンの実施と十亀 条のキャラクターPVが公開されました。

株式会社 講談社 は、TVアニメ『 WIND BREAKER 』(略称、『 ウィンブレ 』)を題材とした完全新作オンライン ゲーム 『 WIND BREAKER 不良たちの英雄譚』(略称、『 ウィンヒロ 』)に関する情報を発表しました。 バレンタインプレゼントキャンペーン の実施と 十亀 条 のキャラクターPVが公開されました。

BREAKER』の世界観をゲームならではの演出で表現した3DアニメーションRPGで、3Dグラフィックとアニメカットを駆使して、TVアニメのストーリーや兎耳山たち獅子頭連のオリジナルストーリー『獅子奮迅伝』をお楽しみいただけます。簡単操作で楽しめるアニメティックバトルでは、おなじみのキャラクターたちが登場します。キャラクター同士の「必殺技」やロール次第で演出が変わる「タッグスキル」を駆使して戦闘に挑みましょう。\他にも、キャラクターたちと様々な話題を通して絆を深めることができる「交流」や、3Dで再現された東風商店街の散策など、豊富な遊べる要素が盛り込まれています。ボウフウリンや獅子頭連のメンバーたちと街を守りましょう!偏差値は最底辺、喧嘩は最強。超不良校として名高い風鈴(ふうりん)高校。そんな風鈴のトップを目指して街にやってきた高校1年生・桜 遥は、風鈴高校が街を守る“防風鈴(ボウフウリン)“と呼ばれる集団となっていたことを知り、桜自身もボウフウリンの一員として街を守るため戦い始めることになります。





