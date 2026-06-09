TSIホールディングスとオリィ研究所、分身ロボット用ユニバーサルデザインウェア「MOVE WEAR」第2弾を発表

TSIホールディングスとオリィ研究所は、ALS患者の武藤将胤氏と共同で開発したユニバーサルデザインウェア「MOVE WEAR」第2弾を発表。ロボットアーム対応のナイロンパーカやMA-1ベストを商品化し、LEDや視線入力グラフィックを採用。収益の一部はALS研究に寄付される。

株式会社TSIホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：下地毅）は、難病や重度障がいで外出困難な方が自宅から遠隔操作で接客を行う 分身ロボット 「OriHime」を開発するオリィ研究所の所長・吉藤オリィ氏とともに進めるプロジェクト「 MOVE WEAR 」の第2弾に関する記者発表を6月8日に本社会議室で行った。

このプロジェクトは、吉藤氏が長年の盟友であるALS患者の武藤将胤氏のために開発したロボットアームに装着する服を中心に、武藤氏がプロデュースする衣装を製作するもの。 第2弾では、2024年11月の「MOVE FES2024」で提供したユニバーサルデザイン衣装をアップデートし、初めて販売品として開発。 ブランド横断の社内プロジェクトとして、武藤氏とともに企画・デザインをチームで行い、社会課題に取り組んだ。

記者発表当日は、ナチュラルビューティーベーシックセクションの「NAVYNAVY」デザイナー藤田裕美、縫製担当の修理工房「ReSew」本多祐介も登壇し、武藤氏とともにユニバーサルデザインと機能性を説明。 デザインコンセプトは「MOVE FES2026」のテーマ「THANKS X RESPECT. 感謝と尊敬の10年。 」から発想を得た「X_CONNECT」。10年間の軌跡と未来への挑戦が交差し、武藤氏を中心に人々やテクノロジー、想いがコネクトするイメージだ。

ナイロンパーカは、人工ロボットアームのバッテリー熱対策としてメッシュ素材を随所に採用し、フードの左右にX型フック用ループを付け、簡単に着脱可能。 袖口のリブはずり落ち防止機能を備え、ステージ映えのためLEDテープを袖にクロス配置、フード内側にはテーマカラーの赤と青のLEDテープを配した。 MA-1ベストはナイロンツイル素材で、箱ポケットやラジエーターポケット、配線タブなど本格的なフライトジャケット仕様。 両脇にオープンファスナー、引手にはリング状のユニバーサルデザインを採用し、握力に関わらず操作しやすい。

前身頃は上下どちらからも開閉できる逆開きファスナーで、車椅子でも裾幅調整が容易。 ジェンダーレス設計で男女問わず快適。 さらに、武藤氏が使いこなす視線入力システム「オリヒメアイプラススイッチ」を使い、武藤氏がアイデザインしたグラフィックをモチーフにしたオリジナルワッペンも制作。 マグネットを布でくるみ、好きな場所に付けられる。

武藤氏は「01 BORDERLESS WEARは障がいの有無を越え、すべての人が快適にかっこよく着られる服を提案するブランド。 服を一方的に与えられるのではなく、自分の状態に合わせて選び変えられるものとして提案。 今回のMOVE WEARも同ブランドで販売するが、服販売だけでなく、表現・研究支援・社会参加を循環させるチャリティーブランドとして、収益の一部はALS治療研究に寄付する。 ファッションは自分を象徴する大切なアイコン。

闘病生活で前向きにしてくれるのはファッション。 MA-1ベストは誰もが楽しめるアイテムに仕上がったので、多くの人に着てほしい」と視線入力装置で語った。 吉藤オリィ氏は「人類の孤独解消をテーマに20年テクノロジー開発を続けている。 ALSと出会って13年、武藤と取り組み始めて10年。

ALSは進行性だが、テクノロジーで身体機能や表現を維持できると考え、視線入力やロボットアームを使い、彼が願う身体拡張を実現するDJイベント「MOVE FES」を約10年続けている。 一昨年始めたMOVE WEARは武藤の動きを取り戻すプロジェクト。 服を着ることで本当の動きに見え、本人の意思通りならそれは本当の武藤の動きと言える。 周囲の見え方や、自分自身の認識、人間の尊厳への挑戦。

新しいMOVE WEARをまとった武藤の身体表現に注目してほしい」と述べた。 代表取締役の下地氏は「吉藤氏のミッションに共感しプロジェクトを開始。 学術界の協力も得て、ファッションエンターテインメントの力で社会的価値を生み出す。 前回はステージ衣装のみだが、今回はMA-1ベストを商品化。

ユニバーサルデザインの事業化はハードルが高いが、高齢化少子化の時代に必要不可欠。 一歩ずつ成長していく」と語った





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